Serie A, il Napoli umilia il Torino, il Crotone vince e spera

Un Napoli sempre più spettacolare stravince a Torino (5-0) e tiene aperto il discorso secondo posto con la Roma. Ma la 36esima giornata regala emozioni anche o forse soprattutto in coda: si infiamma, infatti, la lotta salvezza perché il Crotone batte 1-0 l'Udinese e si porta a -1 dall'Empoli, sconfitto a Cagliari, e a -2 dal Genoa, battuto sorprendentemente a Palermo. Ecco nel dettaglio il resoconto delle gare del pomeriggio.



BOLOGNA-PESCARA 3-1 (clicca qui per tabellino e cronaca)

Il Bologna torna al successo dopo il crollo con l'Empoli infliggendo al Pescara la quinta sconfitta consecutiva. Mattia Destro di nuovo protagonista: all'8' il centravanti sblocca il risultato e arriva in doppia cifra anticipando il portiere di testa sul cross dalla destra di Di Francesco. Il Pescara prova a restare in partita accorciando le distanze con Bahebeck su assist di Mitrita, ma nella ripresa Di Francesco firma il nuovo vantaggio rossoblù con un bel tocco di destro su una palla vagante. Nel finale arriva l'undicesimo gol in campionato di Destro che chiude i conti.



CAGLIARI-EMPOLI 3-2 (clicca qui per tabellino e cronaca)

Cade l'Empoli che aveva vinto tre delle ultime 4 partite: la differenza di motivazioni in campo viene ribaltata con il Cagliari già salvo che si dimostra nettamente più determinato degli avversari per un tempo. I sardi sbloccano il risultato dopo 7 minuti: palla filtrante di Isla per Sau che supera Skorupski in uscita. Al 14' il raddoppio: scambio tra Borriello e Farias con quest'ultimo che riceve un passaggio un po' corto, ma con caparbietà sottrae la palla a Bellusci e con un destro potente la scarica in rete. Lo stesso Farias, poco prima dell'intervallo, firma la doppietta personale in contropiede su assist di Tachtsidis. Nella ripresa l'Empoli avrebbe subito la possibilità di riaprire la partita, ma Pucciarelli si fa parare il rigore da Rafael. È l'ingresso di Zajc a cambiare il match: è il giovane sloveno con un gol e un assist (per Maccarone) a suonare la carica, ma i toscani, graziati da Borriello nel finale, riescono solo nell'intento di rendere meno pesante la sconfitta.



CROTONE-UDINESE 1-0 (clicca qui per tabellino e cronaca)

Sette risultati utili consecutivi con 17 punti conquistati: la serie positiva del Crotone continua con il successo sull'Udinese che tiene vive le speranze salvezza, anzi le aumenta decisamente con Empoli e Genoa adesso rispettivamente a +1 e +2, anche se il calendario (con Juve e Lazio da affrontare negli ultimi due turni rende l'impresa comunque molto complicata). A decidere è un gol "inedito", il primo in Serie A di Marcus Rohden. Il 26enne centrocampista svedese è bravo a battere Scuffet al 18' sfruttando un cross dalla sinistra di Trotta. L'Udinese ha il merito di non uscire mai dalla partita, rendendosi pericolosa nel primo tempo con una conclusione di De Paul respinta da Cordaz e nella ripresa con un palo colpito da Felipe. Il Crotone, però, sa stringere i denti e va vicina al raddoppio con due colpi di testa: quello di Trotta colpisce la parte alta della traversa, quello di Rosi viene deviato in angolo da Scuffet. Il



PALERMO-GENOA 1-0 (clicca qui per tabellino e cronaca)

Il Genoa crolla sul campo del Palermo già retrocesso e non allontana l'incubo retrocessione. La fotografia della partita è inevitabilmente la clamorosa papera di Lamanna, indipendentemente dalla decisione della Lega sull'atribuzione del gol: accade al 13', quando Rispoli colpisce debolmente di testa, il portiere del Genoa va per bloccare, ma nell'indietreggiare finisce con tutto il pallone oltre la linea bianca. Il Genoa rischia il crollo quando Nestorovski, in apertura di ripresa, manca clamorosamente l'impatto col pallone a porta vuota. Poi piano piano i rossoblù prendono in mano le redini del gioco ma l'assedio è piuttosto sterile e, anzi, è Sallai a fallire due volte il gol del possibile 2-0.



SAMPDORIA-CHIEVO 1-1 (clicca qui per tabellino e cronaca)

La Sampdoria conserva il decimo posto e tiene a distanza il Chievo. Davanti ai propri tifosi, però, i blucerchiati riscattano solo parzialmente la batosta subita con la Lazio: Quagliarella sblocca il risultato approfittando di una papera di Sorrentino, ma nella ripresa arriva il pari di Inglese sull'assist di Depaoli e a quel punto la gara di spegne, complici anche le scarse motivazioni di classifica. Non brilla Schick, resta a secco Muriel al rientro in campo dopo l'infortunio.



TORINO-NAPOLI 0-5 (clicca qui per tabellino e cronaca)

È un Napoli inarrestabile quello che continua la rincorsa al secondo posto: dopo i 5 gol segnati all'andata, gli azzurri ne fanno altri 5 al Torino che finora in casa aveva perso soltanto il derby con la Juve. La gara si mette subito in discesa per la squadra di Sarri che sblocca con Callejon, su assist di Allan. Il Toro per un tempo resta in partita, poi crolla nettamente nella ripresa: Insigne raddoppia su assist di Mertens, poi tra il 72' e il 78' arrivano tre gol con Mertens, Callejon e Zielinski ad ammutolire i tifosi granata. Resta a secco per la quarta partita consecutiva Andrea Belotti.