Serie A, il Napoli travolge 3-0 l'Inter al San Paolo

Nell'anticipo della 15.ma giornata di Serie A il Napoli batte l'Inter 3-0 al San Paolo. Vanno a segno Zielinski (2'), Hamsik (5') e Insigne (51'). Grazie a questo successo gli azzurri salgono in classifica a quota 28 agganciando Lazio e Atalanta e avvicinandosi alla zona Champions League. I nerazzurri restano fermi a 21 e vedono forse già sfumare la rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie.



Se l’approccio alle partite nelle prime tre uscite di Pioli era stato eccellente, al San Paolo l’Inter mostra il suo lato peggiore anche in avvio, sopraffatta da un Napoli indiavolato e capace di affondare nelle maglie larghe, anzi larghissime, della difesa avversaria. I problemi nel reparto arretrato, emersi già contro Hapoel e Fiorentina, castigano i nerazzurri, non in grado di fronteggiare gli inserimenti e i tagli tra le linee dei vari Hamsik e Zielinski con Kondogbia e Brozovic nettamente in affanno e sovrastati, tatticamente, fisicamente e tecnicamente. Banega (uscito all’intervallo) corre spesso a vuoto senza riuscire a infastidire Diawara. Il 4-2-3-1 sembra un modulo davvero troppo spregiudicato e a nulla è servito il cambio in corsa con il passaggio a un 4-2-4 mascherato da 4-4-2. Il tecnico nerazzurro dovrà lavorare a lungo per porre rimedio alle gravi lacune di una compagine costruita male. Sarri invece ritrova il Napoli dei giorni migliori, quello della qualità e del bel gioco, e può contare su un Gabbiadini finalmente a suo agio e 'cattivo' al punto giusto. Per parlare di un gruppo completamente guarito bisognerà attendere l’appuntamento decisivo in Champions con il Benfica. Non vanno infatti dimenticate le strepitose parate di Reina: in Portogallo certe disattenzioni potrebbero costare care.



NAPOLI-INTER 3-0 (CRONACA E TABELLINO)



Sarri rilancia Albiol al centro della difesa con Koulibaly. A centrocampo giocano Zielinski, Diawara e Hamsik. Senza lo squalificato Mertens scelte obbligate in attacco: spazio al tridente Callejon-Gabbiadini-Insigne. Pioli conferma Ranocchia in coppia con Miranda e Kondogbia a centrocampo. Joao Mario ancora in panchina: sulla trequarti agiscono Candreva, Banega e Perisic alle spalle di Icardi.



Partenza sprint del Napoli che dopo 2’ è già in vantaggio: cross di Hamsik, sponda aerea di Callejon e destro vincente di Zielinski in area di rigore. Nemmeno il tempo di reagire e gli ospiti vengono ancora colpiti al 5’: Hamsik, servito da Zielinski, sorprende l’incerta retroguardia nerazzurra infilando di sinistro Handanovic. L’Inter, totalmente in confusione, rischia nuovamente: Handanovic respinge la conclusione di Gabbiadini, assistito da un Hamsik scatenato. La squadra di Sarri insiste (Gabbiadini di testa devia sul fondo) mentre l’undici di Pioli è incapace di costruire una trama di gioco degna di questo nome fino al 20’, quando Icardi si gira di sinistro mancando di poco il bersaglio grosso. Sull’azione seguente l’argentino è murato da Reina che esce in maniera tempestiva in seguito a un pasticcio con la sua difesa. Scampati i pericoli, gli azzurri provano ad affondare sfruttando la superiorità in mediana. Qualche meccanismo in fase di non possesso però si manifesta: Icardi, sempre lui, cerca un compagno che non c’è invece di calciare a rete da posizione favorevole e al 33’ trova per la seconda volta un grande Reina. Sul fronte opposto Gabbiadini scalda i guantoni di Handanovic, imitato da Hamsik.



Nella ripresa Pioli corre ai ripari inserendo Eder al posto di Banega passando di fatto al 4-2-4. Perisic spaventa Reina (destro fuori di poco). Il Napoli risponde subito: Ranocchia anticipa Hamsik e Ghoulam impegna Handanovic. L’estremo difensore non può nulla al 51’ dopo un’uscita imprecisa: Insigne raccoglie il traversone di Albiol e sigla un gran gol al volo. L’Inter rischia il tracollo: Hamsik spreca su invito di Insigne. Messo a sicuro il risultato, la squadra campana controlla e abbassa i ritmi in vista dell'impegno europeo, provando comunque ad arrotondare con Gabbiadini (salvataggio di Handanovic). Candreva tenta di riaprire la sfida al 68’ (sinistro ravvicinato a botta sicura): Reina sbarra la strada all’esterno della Nazionale. A un quarto d’ora dalla fine debutta finalmente il croato Marko Rog: esce un applauditissimo Hamsik. L'ultima emozione la regala Perisic (colpo di testa sul fondo). Per il Napoli una notte da sballo, per l'Inter un duro ritorno alla realtà.