Serie A, il Napoli torna in vetta. Ok Juve e Roma, il Milan risorge

Nella 10.a giornata di Serie A il Napoli vince 3-2 a Marassi con il Genoa e si riprende la vetta scavalcando l'Inter. La Juventus dilaga ancora dopo il 6-2 sul campo dell'Udinese: la Spal viene battuta 4-1 allo Stadium. Continua la corsa della Lazio, corsara 2-1 a Bologna: Inzaghi rimane a braccetto dei bianconeri a -3 dalla capolista. Alla Roma basta il rigore di Perotti per avere la meglio del Crotone. Risorge il Milan che torna a vincere a distanza di più di un mese dall'ultimo successo in campionato: la squadra di Montella passa 4-1 a Verona con il Chievo. Sorridono anche Fiorentina (3-0 al Torino) e Udinese (1-0 sul Sassuolo). Non comincia nel migliore dei modi l'avventura di De Zerbi sulla panchina del Benevento: i campani perdono 2-1 a Cagliari.



Scorri le schede per i resoconti di tutte le partite

BOLOGNA-LAZIO 1-2 Ai biancocelesti bastano 3' per passare: Lulic mette in mezzo da sinistra e la conclusione di prima di Milinkovic-Savic non lascia scampo a Mirante. I rossoblu patiscono il colpo e rischiano di crollare: il colpo di testa di Parolo esce di poco mentre Immobile colpisce il palo dopo aver evitato Mirante. Al 19' il centravanti potrebbe raddoppiare su rigore (fallo di Masina su Milinkovic-Savic) ma centra il legno. Il Bologna prova a prendere coraggio e viene tuttavia punito nuovamente al 28': Lulic di testa approfitta di un'uscita totalmente fuori tempo da parte di Mirante. L'estremo difensore combina un pasticcio anche sull'angolo di Luis Alberto: Lucas Leiva lo grazia da zero metri (palo). A inizio ripresa i felsinei accorciano: Lulic batte Strakosha nel tentativo di anticipare Pulgar. A questo punto gli uomini di Donadoni ci credono: De Maio non arriva sulla deviazione di Masina. Nel finale i rossoblu vanno all'assalto alla ricerca del 3-3: le Aquile si difensono senza perdere la bussola e mancano il tris con Parolo prima di esultare per la settima vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League.

CAGLIARI-BENEVENTO 2-1 I sardi sbloccano il match al 9': Faragò supera da due passi Brignoli al termine di un'azione molto confusa nella quale Cigarini colpisce la traversa. La squadra di Diego Lopez insiste e si guadagna un rigore per fallo di Di Chiara ai danni di Sau: il numero 25 dal dischetto calcia alle stelle. L'errore non abbatte i padroni di casa, sostanzialmente padroni del campo o quasi: gli attaccanti giallorossi non si rendono mai pericolosi anche perché lasciati soli a lottare contro i difensori rivali. Nella ripresa Brignoli risponde alla grande a Pavoletti ed è imitato da Rafael, strepitoso nello sbarrare la strada a Iemmello. I campani con il trascorrere dei minuti prendono il sopravvento creando non pochi problemi alla retroguardia del Cagliari, decisamente in affanno: in pieno recupero Irrati concede il penalty per intervento di Faragò su Coda. Il rigore di Iemmello vale l'1-1. All'ultimo respiro però Pavoletti fa espoldere la Sardegna Arena con un volo d'angelo da urlo.

CHIEVO-MILAN 1-4 Partita difficile in avvio per i rossoneri che non riescono a trovare gli spazi giusti contro la formazione di Maran, ordinata e compatta e sono costretti alle conclusioni da fuori. Sul fronte opposto Musacchio è invece costretto al salvataggio quasi sulla linea sul colpo di testa di Pellissier. Il più intraprendente tra i rossoneri, l'uomo che cerca di accendere la luce è Suso: lo spagnolo al 36' sale in cattedra superando Sorrentino grazie al suo classico sinistro a giro. L'esterno è protagonista anche in occasione del raddoppio milanista al 42' provocando con un suo cross l'autorete di Cesar (colpo di testa). Nel secondo tempo il Chievo abbozza una reazione e tuttavia in contropiede il Diavolo va ancora in angolo: Calhanoglu firma di sinistro il 3-0 (assist di Kessié). Colpiti nell'orogoglio i veneti hanno un sussulto con Birsa il cui sinistro mette i brividi a Donnarumma. L'ex milanista trova al rete al 61' su gentile regalo di un disattento Kessié. Gli ospiti però sono in serata sì: Kalinic, servito da Suso, di destro sigla 3' più tardi il 4-1. I padroni di casa, nonostante il pesante passivo, non mollano: Donnarumma devia sulla traversa il colpo aereo di Tomovic. Nel finale Sorrentino si oppone al neo entrato André Silva: finisce 4-1.

FIORENTINA-TORINO 3-0 I padroni di casa si rendono subito pericolosi: il mancino di Thereau (poi sostituito per infortunio dopo 19') spaventa Sirigu. Si tratta di un lampo perché il tirmo della gara cala notevolmente con le due squadre che di fatto si annullano. Sportiello prova a ravvivare il match sbagliano un rinvio e servendo involontariamente Iago Falque: Astori rimedia deviando il tentativo del granata. Ci pensa Benassi al 29' con un gran destro su servizio di Benassi a rompere l'equilibrio. La reazione dei granata è rabbiosa: il sinistro di Moretti va a sbattere sulla traversa. Stessa sorte per Niang a tu per tu con Sportiello a inizio ripresa. I viola non stanno a guardare: Chiesa impegna Sirigu prima del determinante salvataggio di Baselli. E' il preludio al 2-0 realizzato da Simeone al 66' con uno splendido tiro d'esterno. Al 74' la Fiorentina allunga e mette in cassaforte i 3 punti: Babacar trasforma il rigore concesso per contatto Chiesa-Barreca (l'arbitro Mariani espelle il terzino).

GENOA-NAPOLI 2-3 Il Napoli soffre, ritrova la vittoria ed effettua il controsorpasso in vetta all'Inter grazie alle magie di Mertens. L'inizio è scoppiettante: al 3' Insigne sfiora il gol col suo solito destro a giro che termina di poco a lato, un minuto più tardi Taarabt sorprende Chiriches e indovina il diagonale vincente da posizione decentrata. La risposta azzurra è affidata sempre al destro di Insigne: troppo debole per impensierire Perin. Meglio Mertens, che su punizione, invece, trova l'angolo e firma il pari. Per smentire le voci che lo davano fuori forma, il belga si supera e dopo il capolavoro da calcio piazzato ne firma uno ancora più entusiasmante controllando con uno stop da urlo il lancio di Diawara e battendo il portiere con un tocco sotto la traversa. Una volta in vantaggio il Napoli prova a gestire e rischia su un errore di Hysaj che poteva mandare in porta Lazovic. Nella ripresa non sembra esserci storia: gli azzurri fanno collezione di palle gol e alla fine trovano il tris ancora con Mertens, sul cui tiro-cross sembra decisiva la deviazione di Zukanovic. Poi però a un quarto d'ora dal termine Izzo riapre il match su assist di Rigoni e poco dopo Lapadula sciupa clamorosamente l'occasione del 3-3 a tu per tu con Reina.

JUVENTUS-SPAL 4-1 Allegri si arrabbierà un po' anche stavolta, perché la Juve continua a prendere gol, ma sarà più facile calmarsi dopo la larga vittoria contro la Spal. Le premesse sono fantastiche: un giocatore si giudica dal coraggio. Bernardeschi deve averla imparata bene la canzone, perché al 10' prova un tiro che finisce addirittura in fallo laterale e al 14', poco dopo, si inventa un gol meraviglioso controllando il pallone e scagliando un sinistro pazzesco all'incrocio. Dybala non vuole essere da meno e su punizione rompe il digiuno che durava da un mese con una traiettoria imparabile. Sembra una gara in discesa, ma come capita spesso alla Juve di quest'anno un'amnesia difensiva la riapre: Mattiello calcia dal limite sugli sviluppi di un corner, Lichtsteiner perde Paloschi e lo lascia piazzare la zampata del 2-1. La Juve torna in campo ancora più addormentata a inizio ripresa: concede un'occasione a Paloschi, sventata da Alex Sandro, poi trema su un gol annullato a Oikonomou per fuorigioco di Paloschi. Allegri si gioca la carta Pjanic, la Juve si risveglia e sugli sviluppi di un corner allunga con la zampata di Higuain. Poi, poco dopo, arriva il poker di Cuadrado su cross di Douglas Costa e nel finale il Var annulla la doppietta del Pipita.

ROMA-CROTONE 1-0 Niente goleada all'Olimpico, ma la Roma si prende altri tre punti che lo tengono sulla scia delle grandi. Kolarov non riposa mai e non accusa la stanchezza: prima sfiora il gol, poi si procura il rigore che Perotti trasforma sbloccando il risultato. Ed è sempre il terzino serbo ad andare vicinissimo al raddoppio su punizione con la palla che si stampa sul palo. Il Crotone prova a farsi vedere in avanti con un colpo di testa di Nalini su cross di Sampirisi: palla alta. La Roma fa fatica ad alzare il ritmo e si rende pericolosa solo un colpo di testa di Dzeko, che in apertura di ripresa fa tremare la porta di Cordaz colpendo l'incrocio dei pali con un sinistro potentissimo. La solita collezione di legni tiene la gara in bilico fino alla fine, ma il Crotone deve comunque arrendersi.