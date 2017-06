Serie A: il Napoli si ferma sul palo, 1-1 contro il Sassuolo

Secondo pareggio consecutivo casalingo per il Napoli, considerato anche lo 0-0 in Champions League con la Dinamo Kiev: contro il Sassuolo finisce 1-1, un pari che rallenta ancora la corsa di Sarri verso la rimonta in campionato. Una partita strana che però conferma i due negativi sintomi dell'ultimo Napoli, che concretizza con difficoltà e lascia troppe volte gli avversari liberi di calciare a rete.



Prima con Gabbiadini, al solito volenteroso ma una specie di elemento estraneo alla manovra azzurro, e poi con Mertens (tra l'altro diffidato e ammonito, non ci sarà contro l'Inter) non si contano le occasioni potenziali per il Napoli che però manca proprio dell'ultima stoccata. Neanche il San Paolo dà una mano ai partenopei, che non vincono in casa in serie A da oltre un mese, che con il punticino raggiungono il Torino al sesto posto a otto punti dalla Juventus (e sono sei puni in meno della scorsa stagione).



Si ferma l'emorragia di punti del Sassuolo che era reduce da quattro sconfitte consecutive: Di Francesco schiera la formazione che può, vista la lista degli infortuni (a cui si aggiunge in corso d'opera Politano), con undici italiani dall'inizio, prima volta di una squadra di serie A in questa stagione. Raggiunge il pari con i denti, soffrendo molto (ma colpendo pure una traversa con Missiroli), sfruttando l'unico tiro nello specchio della porta e ritrova un po' di serenità dopo un momento difficile.

NAPOLI-SASSUOLO 1-1 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Gabbiadini torna al centro dell'attacco partenopeo, un turno di riposo per Mertens mentre Albiol riposa precauzionalmente: per Sarri, questa è partita da vincere da subito tanto che gli azzurri partono a spron battuto. Gran ritmo al San Paolo, il Sassuolo non ha paura e tiene botta, i portieri si trovano poco impegnati e allora vincono i cartellini gialli. Sono ben tre nei primi 13 minuti (Strinic, Peluso e Allan), ci pensa Insigne a riportare un po' di calcio al posto dei calci con il tentativo - non riuscito - alla Maradona da più di 40 metri. Ma Lorenzinho è carico, al 22' ci prova da fuori ma la palla non scende abbastanza, venti minuti più tardi il tentativo è quello buono: servito da Hamsik, Insigne punta la porta, rientra sul destro e scaglia un gran tiro (leggermente spizzato da Cannavaro) su cui Consigli non può nulla. Vantaggio meritato del Napoli mentre il Sassuolo, che perde pure Politano per infortunio, non riesce a tirare fuori la testa dalla sabbia.



Il vantaggio consente al Napoli di accelerare e rallentare a suo piacere anche se, per caratteristiche, preferisce la prima situazione. Al 53' ne dà un grande esempio con un contropiede quasi da manuale: Hamsik per Insigne, di prima per Callejon (dopo un velo di Allan) e pallone all'accorrente Gabbiadini che batte dal limite dell'area, impegnando Consigli. La mossa di Di Francesco, l'ingresso di Pellegrini, dà subito i frutti sperati: bella combinazione sulla destra che libera Gazzola al cross, terzo tempo di Missiroli che di testa prende la traversa a Reina immobile. Sarri risponde subito con Mertens per Gabbiadini e la manovra del Napoli torna fluida, Insigne, Mertens e Hamsik vanno più volte vicini al raddoppio. Ma la beffa è dietro l'angolo e arriva a otto dalla fine quando, come venti minuti prima, Gazzola crossa bene in mezzo, questa volta per Defrel: il francese impatta perfettamente al volo di sinistro non lasciando scampo a Reina. Al 93', sul clamoroso palo di Callejon, si infrangono le speranze del Napoli.