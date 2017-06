Serie A: il Napoli pareggia a Firenze, la Roma allunga al secondo posto

Nella 18.a giornata di Serie A la Roma batte 3-1 all'Olimpico il Chievo e torna a -4 dalla Juventus, impegnata venerdì nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Perde terreno dai giallorossi il Napoli, che pareggia 3-3 a Firenze al termine di un match spettacolare. Sfida ricca di emozioni anche al Sant'Elia: il Cagliari batte 4-3 il Sassuolo rimontando tre reti. Belotti (13.mo gol) regala il successo al Torino sul Genoa mentre terminano in parità Sampdoria-Udinese (0-0) e Palermo-Pescara (1-1).

FIORENTINA-NAPOLI 3-3 (Tabellino e cronaca)

I viola aggrediscono da subito il Napoli, che trova difficoltà a proporre il solito gioco, e Tagliavento inizia a distribuire cartellini: sono due (Albiol e Kalinic) nei primi tre minuti. La prima occasione è per Insigne che al settimo fa le prove del gol, gran tiro che Tatarusanu respinge. Niente da fare per il rumeno sul destro a giro di Lorenzinho che al 25' sblocca la gara, ma ricevendo palla da Hamsik in fuorigioco. Polemiche nel finale di tempo per la simulazione di Kalinic che non viene sanzionato con il secondo giallo (anzi, viene ammonito Reina per proteste). Alla Fiorentina bastano sei minuti della ripresa per pareggiare, anche se con un pizzico di fortuna: la punizione di Bernardeschi viene deviata da Callejon che spiazza Reina. Il Napoli allora prova la risalita che avviene in due tempi, sempre con Mertens: il tentativo al 63' viene salvato sulla linea da Olivera, cinque minuti più tardi il belga timbra ancora il cartellino soffiando la palla a Tomovic e battendo Tatarusanu. Gloria di breve durata, visto che il minuto successivo Bernardeschi firma la doppietta personale con un sinistro da posizione defilata che beffa Reina. Nel finale Sousa gioca la carta Zarate: l'argentino finalizza al volo l'assist al bacio di Bernardeschi. Ma l'ultimo sorriso è partenopeo, Salcedo cade nella trappola di Mertens e provoca fallo da rigore che al 94' Gabbiadini trasforma nel 3-3 definitivo.



ROMA-CHIEVO 3-1 (Tabellino e cronaca)

I giallorossi come previsto fanno la partita e si rendono insidiosi con un destro da fuori di El Sahaarawy deviato in corner da Sorrentino al 12’. Ci prova poi Salah ma il colpo di testa dell’egiziano non inquadra lo specchio della porta. I veneti non stanno però a guardare: De Guzman, servito da Birsa, calcio a lato da posizione molto favorevole graziando Szczesny. Scampato il pericolo, i giallorossi spaventano Sorrentino, bravo a respingere il bolide di Nainggolan su punizione. L’undici di Maran chiude bene gli spazi e ai capitolini non resta che andare al tiro dai calci piazzati: in uno di questi Bruno Peres colpisce il palo esterno. Al 37’gli ospiti approfittano di una dormita dello stesso Bruno Peres: De Guzman ruba il tempo all’esterno e batte di testa Szczesny gelando l’Olimpico. I tifosi della Lupa devono attendere il recupero della prima frazione per esultare: la splendida punizione di El Shaarawy vale l’1-1. Nel secondo tempo Dzeko firma il sorpasso al 52’: il bosniaco non sbaglia a un passo dalla linea di porta al termine di una carambola. La Roma insiste: il siluro di Bruno Peres dalla distanza sfila a lato non di molto e lo stacco aereo di Dzeko impensierisce Sorrentino. Il bosniaco è grande protagonista nel finale: prima non aggancia un tiro-cross di El Shaarawy e poi fallisce una buona opportunità a tu per tu con Sorrentino. L’attaccante sciupa anche allo scadere e nella stessa azione Perotti spara in curva un rigore in movimento. L’argentino si fa perdonare al 92’ chiudendo i conti su rigore. Spalletti chiude l’anno al secondo posto a -4 dalla Juve (che recupererà l’8 febbraio la partita con il Crotone).



TORINO-GENOA 1-0 (Tabellino e cronaca)

Primo tempo più accorto da parte dei padroni di casa, che si affidano ai lampi di Ljajic più che alla manovra: bravo Lamanna al 14' sull'iniziativa personale del serbo. Genoa più brioso grazie ai movimenti del tridente offensivo Ninkovic-Ocampos-Simeone, grande chance al 40' per il Cholito che però di sinistro allarga troppo la conclusione. Granata in vantaggio in apertura di ripresa, l'asse Ljajic (punizione tagliata) e Belotti (in anticipo su Lamanna) rompe il fortino rossoblù. Il match rimane vivace con conclusioni però poco pericolse da ambo le parti (Iago Falque e Benassi per il Toro, Ninkovic e Pandev per i rossoblù), nel finale esordio in serie A all'età di 15 anni e 280 giorni per Pellegri che batte per un giorno il record di precocità di Amadei.



SAMPDORIA-UDINESE 0-0 (Tabellino e cronaca)

Una sola grossa occasione per parte nella prima frazione di gioco, con due squadre accorte e che si prevalgono anche nel possesso palla. La prima per i blucerchiati che sfiorano il vantaggio con Skriniar dopo una serie di rimpalli in area di rigore mentre i friulani vedono respingersi da Puggioni il potente destro di Zapata al decimo dopo un gran contropiede. La ripresa rimane piuttosto bloccata, anche se la Samp esce alla distanza come un diesel: l'occasione migliore è per Quagliarella che al 69' calcia a incrociare da una posizione difficile, bravo Karnezis a respingere.



CAGLIARI-SASSUOLO 4-3 (Tabellino e cronaca)

Gli ospiti sfiorano il vantaggio al 11’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Rafael è strepitoso nel respingere la conclusione di Defrel. Sul versante opposto i rossoblù passano al 14’ grazie a Sau, abile a insaccare da due passi dopo il tocco di Salamon in seguito a un corner. I neroverdi non nreagiscono e la squadra di Rastelli controlla senza troppe difficoltà il match, fino al 29’ quando Adjapong pareggia. Il ghanese sigla il suo primo gol in serie A trovando uno spiraglio incredibile da posizione angolata (assist di Mazzitelli). 3’ più tardi il Sassuolo ribalta il risultato: Pellegrini, lasciato libero dai difensori avversari, supera di destro Rafael. Nemmeno il tempo di esultare che il numero 6 viene espulso per un interventi ai danni di Di Gennaro, tra le proteste dei giocatori ospiti per la decisione dell’arbitro Celi. Rastelli a questo punto richiama in panchina Dessena (furioso per il cambio) e inserisce Borriello per sfruttare la superiorità numerica. In 10 contro 11 i sardi riescono però a subire un contropiede sprecato malamente da Sensi. Al rientro dagli spogliatoi il Cagliari attacca a spron battuto e la difesa tuttavia continua a combinare disastri: Pisacane stende in area Ragusa e Celi non può che fischiare rigore. Dal dischetto Acerbi è freddo nel siglare il tris (58’). Anche la retroguardia del Sassuolo non è impeccabile e si lascia sorprendere dal taglio di Borriello che con un preciso diagonale riapre la gara al 63’. In un ping pong di occasioni Rafaele si oppone ad Adjapong e al 73’ Farias riporta la sfida in parità con la determinante deviazione di Terranova . Trascorre un minuto e arriva il clamoroso ribaltone grazie al destro dello stesso brasiliano. Di Francesco rivede le streghe: per la sua squadra si tratta dell’ennesima rimonta subìta.



PALERMO-PESCARA 1-1 (Tabellino e cronaca)

Al Renzo Barbera gli ospiti vanno vicini all’1-0 con Memushai che di testa spedisce di poco alto. La replica dei rosanero è affidata a Nestrovski: il destro del centravanti viene deviato da Fornasier. Per sbloccare la gara serve un’invenzione di Quaison: al 33’ lo svedese semina il panico tra i difensori abruzzesi prima di lasciare partire un destro formidabile. Nella ripresa il Palermo controlla e manca il raddoppio (colpo di testa di Nestorovski). Soltanto all’80’ Pettinari mette i brividi a Posavec (tiro velenoso a lato). Gli abruzzesi protestano per un gol annullato a Fornasier all’89’ per fuorigioco ma agguantano l’1-1 al 93’ dagli 11 metri con Biraghi (fallo di Gonzalez su Caprari). Nell’incredibile finale Posavec salva in qualche modo su Memushaj. Finisce 1-1.