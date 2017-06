Serie A, il Napoli ne fa 3 al Chievo. Pescara 5-0: è già Zemanlandia

Il Napoli vince e soffre un po' troppo nel finale col Chievo, anche se a risultato acquisito, il Pescara conquista la sua prima vittoria sul campo in campionato travolgendo 5-0 il Genoa: effetto Zeman, appena arrivato in panchina. Nelle altre due gare della giornata il Sassuolo vince ancora in trasferta grazie a una doppietta di Defrel che condanna l'Udinese, il Cagliari torna a far punti fuori casa dopo 4 sconfitte di fila pareggiando 1-1 con la Samp.



CHIEVO-NAPOLI 1-3 (clicca qui per tabellino e cronaca)

Il Napoli si mette alle spalle la polemica Sarri-De Laurentiis e conquista il 14° risultato utile consecutivo in campionato che gli consente di tenere viva la rincorsa al secondo posto e contemporaneamente di restare a +6 sull'Inter. Le novità rispetto a Madrid sono quattro, il rilancio di Pavoletti al posto di Mertens la più significativa, anche se poco produttiva: il centravanti arrivato dal Genoa continua a essere un corpo estraneo alla squadra, così a suonare la carica è l'uomo più in forma, Lorenzo Insigne, con una punizione che va di poco fuori. Dopo un'occasione per Callejon (tiro di poco alto) è proprio il napoletano a sbloccare il risultato con un gran destro alla Del Piero al 31', poi è sempre dai suoi piedi che parte l'azione del raddoppio al 38': a segnare è Hamsik, il merito è anche di Allan che approfitta della dormita di Radovanovic e Sorrentino. Il primo tempo si chiude con l'infortunio di Allan (distrazione muscolare all'adduttore), nella ripresa Maran inserisce Meggiorini, passa al 4-4-2 e il Chievo si rende subito pericoloso con Inglese. A segnare, però, è ancora il Napoli, anche se Zielinski ha bisogno di una deviazione per battere ancora Sorrentino. I veneti non si arrendono e accorciano le distanze con Meggiorini, aiutato da un pasticcio di Koulibaly: a quel punto il Napoli comincia a sbandare con Reina costretto agli straordinari, soprattutto in uscita, anche se poi in pieno recupero viene annullato un gol regolare a Giaccherini.



PESCARA-GENOA 5-0(clicca qui per tabellino e cronaca)

Ci voleva Zdenek Zeman affinché il Pescara riuscisse a conquistare la prima vittoria sul campo in campionato. Arrivato in settimana al posto di Oddo, il tecnico si è subito affidato ai giovani nel suo 4-3-3 ed è stato subito ripagato: il gol che sblocca il risultato arriva al 5' dopo una delle verticalizzazioni che rappresentano il marchio di fabbrica del boemo, Cerri al debutto da titolare entra in area, salta il portiere e prova a calciare in porta anche se poi è Orban, di fatto, a insaccare involontariamente nella propria porta. Il nuovo Pescara è uno spettacolare: al 19' Biraghi serve in profondità Caprari che batte Lamanna un uscita, al 31' Memushaj vede il taglio di Benali che non sbaglia. Il Genoa allo sbando fa fatica a reagire, nella ripresa attacca senza mai creare pericoli e, anzi, subisce altri due gol da Caprari(splendido slalom) e Cerri (assist di Zampano). Juric rimedia così la terza sconfitta di fila: non vince dal 15 dicembre, ha ottenuto 2 punti nelle ultime 9 gare. Ora la sua panchina traballa.



SAMPDORIA-CAGLIARI 1-1(clicca qui per tabellino e cronaca)

Con Borriello sorprendentemente confinato in panchina, il Cagliari entra in campo agguerrito e sblocca subito il risultato: sugli svilippi di una rimessa laterale la difesa della Samp si fa trovare impreparata, Ionita trova il corridoio per Isla che di destro insacca al 6'. I blucerchiati ci mettono un po' di tempo per reagire e vengono trascinati da Muriel: alla seconda percussione della giornata il colombiano trova la respinta di Gabriel, Quagliarella non sbaglia il tap-in. Chi sbaglia, invece, è Sau: l'attaccante sardo ha due volte la palla del nuovo vantaggio sui piedi, ma nel primo tempo Viviano gli nega il gol con un miracolo sulla sua conclusione ravvicinata, nella ripresa sembra più grave l'errore dell'attaccante. Nel finale la gara si accende: all'89' è la Samp ad avere la grande chance del gol partita, ma Gabriel respinge la conclusione dalla distanza di Quagliarella, poi Djuricic serve Torreira in area e il centrocampista colpisce il palo. Poco dopo Borriello chiede un rigore e a Ibarbo viene annullato un gol probabilmente regolare.



UDINESE-SASSUOLO 1-2(clicca qui per tabellino e cronaca)

Il Sassuolo si conferma macchina da trasferta e conquista la terza vittoria di fila fuori casa dopo quelle contro Pescara e Genoa intervallate dai due k.o. interni con Juve e Chievo. Di Francesco deve ricorrere all'uomo mercato di gennaio per ribaltare le sorti di una gara che si era messa male: il mattatore, infatti, è Gregoire Defrel, che entra al 66' al posto di Duncan sull'1-0 Udinese e dopo 13 minuti ha già siglato la sua doppietta personale. Come detto, era stata l'Udinese a partire meglio grazie a un gol meraviglioso di Fofana (gran tiro dal limite dell'area) propiziato anche da un errato disimpegno di Consigli. Al 13' Thereau si divora il raddoppio, poi piano piano i friulani quasi spariscono dal campo limitandosi a difendere. Nella ripresa, invece, vengono puniti: Defrel pareggia su cross di Pellegrini, poi raddoppia con una conclusione chirurgica nell'angolino basso. Davanti a Zico una brutta frenata per l'Udinese.