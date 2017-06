Serie A, il Napoli bloccato dal Palermo al San Paolo

Nel posticipo della 22.ma giornata di Serie A il Napoli pareggia 1-1 al San Paolo contro il Palermo e manca l'aggancio alla Roma al secondo posto. Gli ospiti passano in vantaggio al 6' con Nestorovski e vengono raggiunti al 66' da Mertens (papera di Posavec, per il resto della gara fenomenale). Esordio positivo sulla panchina dei siciliani per Diego Lopez.



Sarri alla vigilia aveva detto che di notte sognava il Palermo perché il match nascondeva insidie. Il tecnico aveva ragione e probabilmente continuerà a sognare la formazione rosanero: il pari rappresenta una clamorosa frenata per le ambizioni degli azzurri, stoppati da Posavec e dall'imprecisione sotto porta. Il Napoli non riesce ad agguantare la seconda posizione e deve dire addio alle residue speranze scudetto. Anzi, ora è il caso di guardarsi le spalle: l'Inter è distante soltanto 3 punti. La zona Champions non è dunque così al sicuro. Sul fronte opposto il 'nuovo' Palermo di Lopez porta a casa un punto utile soprattutto per il morale: la salvezza resta distante 11 punti e tuttavia lo spirito è sembrato diverso. La squadra dell'allenatore uruguaiano ha saputo soffrire e non si è mai disunita, aiutata anche dalla buona sorte. Zamparini ha forse trovato l'allenatore giusto?



NAPOLI-PALERMO 1-1 (cronaca e tabellino)



Sarri conferma il tridente leggero formato da Callejon, Mertens e Insigne. A centrocampo Allan vince il ballottaggio con Zielinski e viene schierato accanto a Jorginho e Hamsik. In difesa spazio alla coppia Albiol-Maksimovic. Diego Lopez debutta sulla panchina dei rosanero affidandosi a al 4-3-2-1: Nestorovski è sostenuto da Quaison e Trajkovski. In mediana agiscono Bruno Henrique, Jajalo e Chocev.



Pronti via e il Palermo gela il San Paolo. Al 6’ cross di Rispoli e stacco vincente di Nestorovski che beffa l’incerta retroguardia azzurra. I padroni di casa reagiscono subito: suggerimento di Hamsik dalla sinistra e clamoroso errore di Callejon a porta vuota. Posavec è poi provvidenziale nel deviare di piede sulla traversa il tentativo di Mertens. Con il trascorrere dei minuti il forcing e il furore agonistico della squadra di Sarri perdono di intensità ma Posavec deve comunque salvare su Callejon e due volte su Mertens. Gli ospiti non riescono ad uscire dalla loro metà campo ma reggono anche perché i rivali peccano di precisione in fase conclusiva. Proprio allo scadere Gonzalez si immola sul tiro di Mertens: è l’ultima emozione del primo tempo.



Nella ripresa la trama non cambia. Posavec alza subito sopra la traversa il destro di Mertens e dice di no anche a Insigne. Sarri al 63’ decide di giocarsi la carta Pavoletti: l’ex centravanti del Genoa prende il posto di Jorginho. 3’ più tardi arriva il pareggio: Posavec ‘regala’ al Napoli il pareggio facendosi passare sotto le gambe il destro non certo irresistibile di Mertens. I campani continuano a premere alla ricerca del vantaggio: Posavec si fa perdonare parando da campione la botta di Zielinski deviata da Gonzalez e murando Hysaj. A un minuto dalla fine Celi espelle Goldaniga per un fallaccio ai danni di Mertens: sulla punizione seguente il belga va a un passo dal 2-1, imitato da Insigne che manca clamorosamente la porta da due passi. Il risultato non cambia più.

NUMERI E CURIOSITA'

- Il Napoli ha pareggiato tre degli ultimi sette incontri casalinghi in Seria A (4V), tanti quanti ne aveva pareggiati nei 24 precedenti (20V, 1P).

- Il Palermo ha guadagnato due punti nelle ultime cinque partite in campionato, uno meno di quanti raccolti nelle 10 gare precedenti (1V).

- La squadra rosanero ha raccolto 10 dei suoi 11 punti in trasferta: solo 10 squadre hanno fatto meglio in questa Serie A.

- Azzurri sempre in gol nelle ultime 23 partite casalinghe di campionato, 61 i gol segnati nel parziale (2.6 di media a gara).

- Il Napoli subisce gol da sei partite di fila in campionato (10 nel parziale), nelle sette gare precedenti aveva mantenuto la porta inviolata in tre occasioni e subito la metà dei gol (cinque).

- Il Palermo è la squadra che ha perso più punti (20) dopo esser andata avanti nel punteggio in questo campionato, almeno cinque in più di qualsiasi altra.

- Se il Napoli è la squadra che ha segnato di più nei secondi tempi (30 gol), il Palermo condivide con il Pescara il primato di reti subite nelle seconde frazioni (27).

- Record di corner in una partita stagionale di campionato per il Napoli (14).

- Nestorovski ritrova il gol (ottavo in A) dopo un digiuno che durava da otto presenze in campionato.

- Dries Mertens (13 gol stagionali in A) ha messo lo zampino in 12 reti nelle ultime sette presenze in Serie A: 10 reti e due assist.