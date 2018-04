Serie A, il Milan torna a vincere, l'Atalanta non si ferma

Vince l'Atalanta, vince anche il Milan, vince la Sampdoria: le tre squadre in corsa per l'Europa League non sbagliano, per cui la classifica non cambia, con i bergamaschi sesti a +1 sui rossoneri e +4 sui blucerchiati. Negli scontri salvezza la Spal sbanca Verona e scavalca il Chievo, l'Udinese si fa rimontare al 90' dal Benevento e pur mettendo fine alla serie di 11 sconfitte di fila non può certo sorridere.



ATALANTA-GENOA 3-1

Non c'è partita a Bergamo: l'Atalanta si conferma in grandissima forma e conquista la terza vittoria consecutiva approfittando anche di un Genoa con la testa alle vacanze dopo la sconfitta del Chievo contro la Roma che ne ha sancito l'aritmetica salvezza. Freuler ha sul piede la prima palla gol della partita, ma spara alto. Ci pensa Musa Barrow al 16' a sbloccare il risultato bruciando tutti in velocità sul tocco di testa di Cristante. Il centrocampista ex Milan va personalmente a bersaglio sei minuti più tardi su assist delizioso del Papu Gomez, poi Toloi sfiora il tris. Nella ripresa spazio per Ilicic, al rientro dopo lo stop di un mese per infortunio, e va subito vicino al gol che gli viene negato da Perin: lo sloveno si rifà qualche minuto dopo con un gran destro a giro. Gara chiusa? Nient'affatto: il Genoa accorcia grazie a una splendida punizione di Veloso e va vicinissima al 3-2 con un sinistro al volo di Pepito Rossi.



BOLOGNA-MILAN 1-2

La rabbia di Gattuso fa bene al Milan che ritrova il successo dopo 42 giorni e riscatta almeno in parte la figuraccia col Benevento. I rossoneri, a dire il vero, non giocano una gran partita, almeno fino al gol di Calhanoglu che li sblocca: il turco è bravo a sfruttare una sponda di Cutrone e a battere Mirante con un bel destro dal limite. I rossoneri rischiano di subire il pari, ma il Var cancella la rete di Orsolini per un mani forse involontario di Palacio, poi è Bonaventura a trovare il raddoppio in contropiede su assist di Calhanoglu. Nella ripresa il Milan va vicinissimo al tris che chiuderebbe i giochi: Cutrone colpisce il palo, Suso spreca solo davanti al portiere calciando alto. Il Bologna riprende coraggio e su una zampata di Palacio, Calabria salva sulla linea: il Milan arretra un po', poi sfiora il tris colpendo una traversa con Bonaventura, ma si fa sorprendere su un cross dalla destra di Verdi che trova il colpo di testa vincente di De Maio e ci vuole la mano di Donnarumma su un tiro di Mbaye per salvare i rossoneri.



SAMPDORIA-CAGLIARI 4-1

La Samp resta in corsa per il sogno Europa League, il Cagliari crolla ancora e ora rischia seriamente, perché ha soltanto 2 punti di vantaggio sul Chievo terzultimo in classifica. A Genova, forse un po' a sorpresa, non c'è partita: Praet sblocca il risultato al 7' su assist di Quagliarella, l'attaccante doriano va vicino al raddoppio al 22' facendosi stoppare da Cragno, ma al 27' a porta vuota, su assist di Linetty, non può non insaccare. Al 42' Barella spinge Torreira in area, ma Quagliarella sbaglia il rigore. L'errore non ridà coraggio ai sardi che poco prima dell'intervallo subiscono il tris di Kownacki. Neppure il gol di Pavoletti su assist di Faragò in apertura di ripresa cambia la partita: l'espulsione di Cigarini dà la mazzata finale ai rossoblù e nel finale Ramirez chiude i conti firmando il poker.



BENEVENTO-UDINESE 3-3

Tudor mette fine all'emorragia di sconfitte, ma il pari non lo fa certo sorridere: dopo 11 sconfitte consecutive, i bianconeri trovano il pari facendosi raggiungere al 90' e non festeggiando nel modo migliore l'esordio del nuovo tecnico arrivato al posto di Oddo. Gara piena di colpi di scena: Widmer sblocca di testa su punizione di Balic, ma al 23' Viola fa 1-1 approfitando di una dormita colossale della difesa. Nella ripresa Cataldi si fa espellere, eppure il Benevento va in vantaggio su rigore concesso con l'ausilio del Var per mani di Pezzella. È il 76' e al 79', incredibilmente, il risultato è ribaltato: Lasagna pareggia sul delizioso assist di De Paul e trova il gol partita, servito involontariamente e clamorosamente da Venuti. Sembra fatta, eppure l'Udinese si fa beffare al 90' da Sagna, al suo primo gol in Serie A.



VERONA-SPAL 1-3

La matematica non c'è ancora, ma la sconfitta del Verona nello scontro diretto con la Spal di fatto condanna l'Hellas a una retrocessione ormai scontata. I ferraresi, al contrario, scavalcano il Chievo e al momento sarevvero salvi. La partita si mette bene per i gialloblù che cominciano col piede sull'acceleratore e sbloccano il risultato con Valoti su assist meraviglioso di Petkovic. La Spal soffre e sono bravi e fortunati nel trovare al 49' del primo tempo l'autorete clamorosa di Fares che li manda nello spogliatoio sull'1-1. Nella ripresa, grazie soprattutto allo scatenato Costa, la Spal mette in seria difficoltà il Verona e trova i gol del successo, prima con Felipe su spizzata di Vicari, poi con un rasoterra velenoso di Kurtic.