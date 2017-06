Serie A, il Milan si aggrappa a Bacca-Niang: Lazio ko

Se era una prova per tastare il processo di crescita delle due squadre, Milan-Lazio ha premiato i rossoneri e non solo per i tre punti in classifica e il secondo successo consecutivo (non accadeva da febbraio). La squadra di Montella parte lenta ma alla lunga produce tante occasioni, rischiando poco anche se deve affidarsi al solito implacabile Carlos Bacca per avere la meglio sui biancocelesti. Una vittoria meritata che conferma pure la buona vena di Niang (e nonostante il calo di forma di Suso) mentre c'è ancora da lavorare per Simone Inzaghi, che sceglie di rinunciare a Keita e Felipe Anderson dall'inizio, gioca un primo tempo discreto anche se non troppo coraggioso e non riesce a rialzare i suoi dopo lo svantaggio.



Avvio più fluido della Lazio, al 3' buon lavoro di Immobile al limite dell'area, servizio per Djordjevic che però non va oltre un tiro debole facilmente parato da Donnarumma. All'11' l'unico vero grosso pericolo corso dalla difesa rossonera: da una rimessa laterale Djordjevic sbuca tra Paletta-Montolivo e spedisce in porta di testa trovando ancora la risposta del portierino rossonero. Il Milan riprende fiato e posizioni, sino all'affondo decisivo del 37': erroraccio a centrocampo di Parolo che inciampa sul pallone e lo cede a Kucka, immediata verticalizzazione per Bacca che trafigge Strakosha. La Lazio sbanda tanto da rischiare lo 0-2 un minuto dopo ma il portiere albanese (al debutto in serie A) respinge la botta di Bonaventura. In chiusura di tempo succede di tutto, numero di Suso sulla sinistra, pallone in mezzo e Bastos prima rischia l'autogol testando i riflessi di Strakosha poi però il difensore biancoceleste salva ancora su Bonaventura.



Inzaghi lascia Djordjevic e Bastos negli spogliatoi ma la reazione non arriva. Anzi. Al 55' Niang non riesce nel tap-in su un bel cross di Suso, azionato da Bacca. Il Milan abbassa i giri ma i laziali non partoriscono altro che due tiri da fuori, di Lulic (a lato) e Felipe Anderson (bloccato da Donnarumma). Al 73' seconda svolta del match, Bacca allarga per Niang che mette in mezzo teso trovando il braccio di Radu: rigore, con il francese implacabile dal dischetto. Inzaghi porta la Lazio al 4-2-3-1 ma è troppo tardi, ci prova Keita al 89' ma il tiro è preda facile di Donnarumma mentre è clamoroso l'errore sottoporta di Immobile proprio prima del triplice fischio.

I NUMERI DI MILAN-LAZIO

Era da febbraio che il Milan non riusciva a vincere due partite di fila in Serie A.

Contro la Lazio stasera Carlos Bacca ha segnato col suo primo tiro della partita per la seconda volta in questo campionato, cosa che gli era già riuscita in 12 partite l'anno scorso (escl. i tiri respinti).

Bacca ha trovato la rete col primo pallone giocato nell’area di rigore avversaria.

Bacca ha realizzato 23 gol in Serie A con 45 tiri nello specchio finora.

Il bomber colombiano ha siglato otto reti nelle ultime otto gare di Serie A, sei nelle ultime cinque giocate a San Siro.

Il Milan ha fatto 5 tiri nello specchio nei primi 45 minuti della sfida contro la Lazio, complessivamente nelle quattro precedenti partite di questo campionato ne aveva fatti solo 3 prima dell'intervallo.

Il Milan ha avuto 6 rigori a favore nelle partite di Serie A arbitrate da Massa: nesusn’altra squadra ne ha ottenuti di più dall’arbitro ligure.

La Lazio ha incassato 12 reti nelle ultime sei partite di campionato lontano dall’Olimpico, una media di due a partita. M'Baye Niang è stato il giocatore a fare più tiri in porta in questa partita (4), mentre Juraj Kucka è stato quello a creare più occasioni da gol per i compagni (5).