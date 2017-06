Serie A: il Milan, in 9, passa 1-0 a Bologna

BOLOGNA-MILAN 0-1 (qui cronaca e tabellino)



Il Milan esce dalla crisi conquistando una incredibile vittoria al Dall'Ara con il Bologna nel recupero della 18.a giornata di Serie A. I rossoneri, in 9 per le espulsioni di Paletta e Kucka, resistono agli assalti dei rossoblù e piazzano il colpo del ko a un minuti dal termine grazie a Pasalic, servito da un imprendibile e scatenato Deulofeu (migliore in campo). Il successo può davvero cambiare la stagione della squadra di Montella che nel corso del match ha dovuto rinunciare a Romagnoli per infortunio. I milanisti, ancora una volta, dimostrano di non demordere e arrendersi mai pure quando ogni cosa sembra andare per il verso sbagliato. Non è tutto oro quel che luccica perché le ingenuità che hanno portato ai cartellini rossi sono pesanti anche e soprattutto in vista della difficile trasferta all'Olimpico con la Lazio lunedì prossimo. Un altro snodo cruciale del campionato, l'ennesimo.



In avvio gli ospiti fiornao il vantaggio con Deulofeu: lo spagnolo non sfrutta un errore di Krafth e spara addosso a Da Costa mentre sulla ribattuta Pasalic conclude alle stelle. I rossoneri comandano le operazioni alternando fraseggi stretti a improvvisi cambi di gioco senza però riuscire a trovare il guizzo giusto. Con il passare dei minuti il Bologna prende coraggio e alza il baricentro rendendosi anche pericoloso: Krejci approfitta di un errato disimpegno di Bacca ma va a sbattere contro Donnarumma, uscito in maniera provvidenziale. L’estremo difensore rossonero è impreciso invece sul traversone basso di Verdi per Dzemaili e tuttavia rimedia alla disperata. Nell’occasione si infortuna Romagnoli, costretto a lasciare il campo per Zapata. Al 37’ Montella perde anche Paletta, espulso dall’arbitro Doveri per doppia ammonizione (particolarmente ingenua la prima a gioco fermo). Il tecnico decide di arretrare Locatelli al fianco di Zapata lasciando Gustavo Gomez in panchina.



Il cambio è soltanto rinviato: il paraguaiano rileva proprio Locatelli all’intervallo. I padroni di casa spaventano subito Donnarumma, ‘protetto’ alla grande da Gomez che si immola sul tiro a colpo sicuro di Nagy. Al 59’ la seconda svolta del match: Doveri allontana dal campo anche Kucka per doppia ammonizione lasciando così i rossoneri in nove. La doppia superiorità numerica spinge ancora di più gli emiliani all’assalto: Donadoni getta nella mischia Petkovic al posto di Gastaldello. Donnarumma tiene a galla i suoi respingendo miracolosamente il rigore in movimento di Krejci dopo un affondo di Petkovic. Nel momento peggiore il Milan tira fuori gli artigli: Pasalic fallisce il gol del vantaggio a tu per tu con Da Costa e Deulofeu colpisce la traversa direttamente da corner. Sul fronte opposto Verdi manca il colpo di testa vincente da posizione più che favorevole mentre Destro in spaccata non inquadra lo specchio. All'89' la terza e definitiva svolta della gara: Deulofeu va via sulla destra con un grande numero e serve a Pasalic un pallone impossibile da sbagliare. E’ impresa Milan.