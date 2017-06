Serie A: il Milan batte 4-3 il Sassuolo in rimonta. Il Torino supera 2-1 la Fiorentina

Nei due posticipi delle 18 della 7.a giornata di Serie A esultano Milan e Torino. I rossoneri battono in rimonta 4-3 il Sassuolo al termine di una sfida incredibile e volano a quota 13 in classifica. Nelle zone alte della graduatoria, a 11 punti, i granata che hanno la meglio per 2-1 sulla Fiorentina.

MILAN-SASSUOLO 4-3

I rossoneri partono forte e trovano il gol del vantaggio al 9’: conclusione di Bonaventura e deviazione decisiva di Acerbi che spiazza Consigli. Nemmeno il tempo di esultare e gli ospiti pareggiano. Abate pasticcia servendo Politano: la punta batte Donnarumma, uscito non impeccabilmente. Gli emiliani potrebbero ribaltare il match al 23’ ma Adjapong deposita in rete con il braccio gettando al vento una favorevole occasione, e non approfittando dello sbandamento dei rivali. La squadra di Montella, lenta e prevedibile in fase di costruzione, soffre i movimenti degli attaccanti neroverdi e corre un altro rischio: Donnarumma tenta un dribbling su Politano prima di rimediare in maniera molto dubbia. I padroni di casa si rifanno vivi soltanto al 36’: Bacca da buona posizione svirgola il tiro.



Nella ripresa Montella, espulso per proteste alla fine della prima frazione, inserisce Niang al posto di uno spento Luiz Adriano. L’ingresso del francese sembra galvanizzare i rossoneri, subito pericolosi con Bonaventura (destro di poco a lato) e Suso. E’ un’illusione perché il Milan rivive presto gli incubi del recente passato. Acerbi elude il fuorigioco e sigla indisturbato il classico gol dell’ex su assist di Pellegrino al 54’. Due minuti più tardi ci pensa direttamente il numero 6 a fare festa dopo essersi bevuto Gustavo Gomez. La partita si riapre al 68’: Guida fischia il rigore per contatto tra Antei e Niang: dal dischetto Bacca supera Consigli. L’inerzia della gara cambia nuovamente: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Locatelli, subentrato a Montolivo, lascia partite un sinistro incredibile che fa esplodere San Siro al 73’. Se possibile l’urlo del Meazza è ancora più forte quando Paletta vola in cielo per la rete del clamoroso sorpasso al 77'. Le emozioni non sono finite: Donnarumma salva su Politano. Al triplice fischio è tripudio Milan.

TORINO-FIORENTINA 2-1

Ritmi elevanti fin dall’avvio con le due squadre che si affrontano a viso aperto e senza alcun timore. Al 15’ i granata sbloccano la sfida: Iago Falque sfila il pallone a Salcedo, si invola in area di rigore e di sinistro non lascia scampo a Tatarusanu (quarto centro in campionato). I viola provano a reagire ma Bernardeschi di testa non inquadra la porta mentre Hart sbarra la strada a Kalinic al 32’. Il forcing dei toscani prosegue ininterrotto senza che il Torino riesca a uscire dalla propria metà campo: la conclusione di Sanchez al 41’ sfiora il palo.



Nel secondo tempo il copione resta immutato. Mihajlovic corre ai ripari: dentro l’ex Ljajc e fuori Boye. Ma ad essere decisivo è nuovamente Iago Falque. Lo spagnolo serve un assist al bacio per Benassi:il centrocampista infila Tatarusanu da due passi. La Fiorentina, ferita, replica rabbiosamente. Hart si oppone a Borja Valero. I padroni di casa reggono l’urto fino all’84’: Babacar di testa riaccende le speranze di Paulo Sousa. Tuttavia il risultato non cambia più: il Torino esulta.