Serie A, il Giudice Sportivo ferma Maran

Rolando Maran sanzionato dal Giudice Sportivo: il tecnico del Chievo, colpevole di aver pronunciato un'espressione blasfema, è stato sorpreso a bestemmiare grazie alla prova tv e quindi è stato squalificato per una giornata. Fermato anche Sinisa Mihajlovic (Torino) per aver calciato una bottiglietta in campo e aver rivolto insulti all'arbitro.



Tra i giocatori, due turni a Ricky Alvarez della Sampdoria per proteste al termine del match con la Roma. Una giornata di squalifica per Dussenne (Crotone) e Storari (Cagliari).