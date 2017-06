Serie A, il Giudice Sportivo ferma 9 giocatori. Miranda salta Inter-Roma

Nove squalificati in Serie A, e tutti per un turno, dopo la 25.ma giornata di campionato. Si tratta di Biglia (Lazio), De Paul (Udinese), Ferrari (Crotone), Goldaniga (Palermo), Hallfredsson (Udinese), Miranda (Inter), Tachtsidis (Cagliari), Torreira (Sampdoria) e Vecino (Fiorentina). Il difensore nerazzurro salterà così il big match di San Siro contro la Roma.



Inoltre il giudice sportivo ha multato sette club: Chievo, Napoli e Sampdoria per i cori insultanti dei tifosi nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; Crotone, Fiorentina e Milan "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti"; il Bologna per uno striscione dei suoi tifosi recante espressioni offensive nei confronti degli arbitri e delle istituzioni del calcio.