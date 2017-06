Serie A, il Genoa batte 3-0 il Milan a Marassi

Nell'anticipo della 10.a giormata di Serie A il Milan cade 3-0 contro il Genoa. I rossoblu passano in vantaggio all' 11' con Ninkovic e dopo l'espulsione di Paletta al 56', dilagano grazie all'autorete di Kucka all'81' e al tris di Pavoletti all'87'. Il Genoa sale a quota 15 mentre il Milan resta fermo a 19 punti.



Montella aveva messo in guardia sulle difficoltà della trasferta di Marassi e le previsioni del tecnico si sono rivelate azzeccate. Il Milan, andato in svantaggio per effetto della rete di Ninkovic, non ha saputo reagire contro l'agonismo del Grifone, ben disposto sul rettangolo verde e pronto a lottare con ferocia su ogni pallone. Sono così riemerse le difficoltà dei rossoneri in fase di costruzione di fronte ad avversari chiusi, difficoltà tenute nascoste dall'atteggiamento attendista con la Juventus a San Siro. Nella ripresa, forse anche per la strigliata del tecnico, gli ospiti hanno mostrato carattere ma sono stati penalizzati dalla follia di Paletta che ha lasciato i compagni in 10 a causa di un fallo su Rigoni. Il largo risultato non deve trarre in inganno perchè anche con l'uomo in meno il Diavolo è andato vicino al pari con Poli prima di essere trafitto due volte nel finale. Niente primo posto dunque nemmeno per una notte per il club di via Aldo Rossi.



GENOA- MILAN CRONACA E TABELLINO



Juric lascia ancora in panchina Pavoletti e si affida al trio offensivo composto da Rigoni, Ninkovic e Simeone. Montella rispetto alla partita con la Juventus inserisce Poli come terzino destro al posto di Abate e concede un turno di riposo a Suso, sostituito da Honda. Il Milan prova a fare la partita fin dai primi minuti prendendo possesso del campo al cospetto di un Genoa come al solito grintoso. Al primo vero affondo però i rossoblu passano: all’11’ cross di Rincon e colpo di testa vincente di Ninkovic, tenuto in gioco da Honda. I rossoneri subiscono il colpo e patiscono l’aggressività e l’intensità avversaria. Solo al 22’ gli ospiti si destano dal torpore con un tiro di sinistro di Romagnoli dalla lunga distanza che termina largo non di molto. Gli ospiti insistono senza trovare però i varchi giusti. Montella tenta di invertire la rotta passando al 4-4-2 con Honda e Bonaventura esterni di centrocampo e Bacca-Niang coppia d’attacco. Tuttavia il pressing e il furore genoano anestetizzano ogni tentativo rivale. L'undici di Juric concede soltanto un tiro a Niang da buona posizione e ogni volta che attacca dà la sensazione di poter rendersi pericoloso.



Nella ripresa il Milan riparte con uno spirito compòetamente diverso. Bonaventura costringe Perin alla deviazione in calcio d'angolo e l'estremo difensore genoano salva su Kucka sugli sviluppi del corner seguente. Al 56' la svolta del match: Paletta compie un intervento sciagurato e inutile su Rigoni e viene espulso. Montella corre ai riparri richiamando Bacca e inserendo Gustavo Gomez prima di gettare nella mischia anche Luiz Adriano per Honda. L'inferiorità numerica invece che spegnere riaccende i milanisti, rabbiosi nella loro reazione. Inevitabile comunque esporsi ai contropiedi liguri: in uno di questi Rincon sfiora l'incrocio. Al 74' Bonaventura serve un pallone geniale a Poli: il terzino spreca calciando sul fondo. Seio minuti più tardi i padroni di casa chiudono i conti: cross di Lazovic, servito dal rientrante Pavoletti, e Kucka in scivolata deposita nella propria rete. Il centravanti all'86' arrotonda il risultato battendo Donnarumma dopo essersi bevuto Romagnoli. Al triplice fischio festa grande a Marassi.