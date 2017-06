Serie A, il Crotone farà le prime due gare in casa

Nel corso dell'assemblea di serie A è stato ufficializzato uno spicchio del calendario del prossimo campionato: il Crotone, infatti, inizierà la prossima stagione giocando due partite consecutive in casa, evento che non avveniva dal 1988/89 quando toccò al Pescara (mentre la Roma fece il bis di trasferte).



La decisione è stata presa per consentire al Cagliari, che deve ancora finire i lavori per la costruzione del nuovo stadio "Sardegna Arena" (in realtà provvisorio, in attesa che, entro 5 anni, sorga il nuovo Sant'Elia), di evitare di giocare un match in campo neutro.

TAVECCHIO: "VAR DA INIZIO CAMPIONATO"

Dalla prossima stagione in Serie A sarà attivo il Var, il sistema di assistenza tecnologica per gli arbitri, e di conseguenza verranno aboliti gli addizionali di porta. "La Fifa non ha ancora comunicato la decisione ma tutti i segnali sono chiari, si partirà da inizio campionato - ha detto il presidente della Figc Carlo Tavecchio, dopo l'assemblea della Lega Serie A che guida da commissario -. Abbiamo chiesto alle società un po' di comprensione, in ogni stadio avremo bisogno di una sala, otto telecamere. La Lega sosterrà il costo, nell'ordine di 2 milioni". Annunciata anche la data della finale di Coppa Italia, si giocherà il 9 maggio