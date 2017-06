Serie A, il Chievo batte 1-0 la Lazio all'Olimpico

Nel primo anticipo della 22.ma giornata di Serie A colpo esterno del Chievo che passa 1-0 all'Olimpico contro la Lazio. Decide la rete di Inglese al 90'. I biancocelesti, al secondo ko consecutivo dopo la sconfitta contro la Juventus, restano fermi a 40 punti e rischiano di venire scavalcati dall'Inter e raggiunti dal Milan. I veneti interrompono la striscia di 4 sconfitte consecutive e salgono a quota 28.



Quella contro il Chievo rischia di diventare una caduta davvero pesante nel campionato della Lazio. L'undici di Inzaghi non riesce a riscattare la prova incolare dello Stadium e frena ancora nella corsa per un posto in Europa. Purtroppo per i capitolini l'assenza di Immobile ha pesato mcome un macigno: Djordjevic si è rivelato non all'altezza e non è bastata la buona vena di Felipe Anderson. Sorrentino, con le sue grandi parate ha fatto il resto, e tuttavia in zona gol sembra mancata la cattiveria necessaria per sbloccare una gara complicata. La manovra poi non sempre è stata fluida e spesso a dominare è stata la confusione, la fretta in fase offensiva. All'orizzonte, martedì sera, i quarti di Coppa Italia contro l'Inter: un altro test decisivo, un'altra occasione per rialzarsi. Il Chievo da parte sua, nonostante una formazione spuntata tra squalifiche, infortuni e cessioni, porta a casa 3 punti fondamentali per il morale e dà un calcio alla crisi.



LAZIO-CHIEVO 0-1 (CRONACA E TABELLINO)



Inzaghi deve rinunciare all'influenzato Marchetti: tra i pali c'è Strakosha. In difesa Basta e Hoedt vincono i ballottaggi con Patric e Wallace. Confermato il centrocampo con Parolo, Biglia e Milinkovic-Savic. Nel tridente offensivo spazio a Djordjevic, che sostituisce Immobile (assente per squalifica), Felipe Anderson e Lulic. Emergenza attacco per Maran: il tecnico, privo di Meggiorini e Pellissier, è costretto ad avanzare Birsa accanto a Inglese. Manco anche Castro e Cesar. Nel reparto arretrato gioca Spolli: Dainelli va in panchina.



Il match fatica a decollare tanto che la prima occasione arriva dopo 20 minuti: Felipe Anderson prova a concludere al volo e per poco il suo tiro-cross non si trasforma in un assist per Djordjevic. Lo squillo sveglia i padroni di casa: Sorrentino è costretto agli straordinari sul colpo di testa di Parolo. La Lazio insiste a ritmi molto bassi mentre il Chievo sceglie di chiudersi a riccio nella propria metà campo soffrendo soltanto la velocità di Felipe Anderson sulla fascia destra. Sull’out opposto Milinkovic-Savic impegna Sorrentino, bravo anche a sbarrare la strada nuovamente a Parolo e allo scatenato Felipe Anderson con un intervento di piede. Al 42’ gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Strakosha ma il destro di De Guzman e troppo debole. Su capovolgimento di fronte il sinistro (deviato) di Radu sfiora il palo.



Nella ripresa il copione non cambia. La Lazio continua ad attaccare senza tuttavia trovare i varchi giusti anche perché sono numerosi gli errori sulla trequarti. Non resta quindi che provare i tiri da fuori: Sorrentino si allunga sulla botta di Biglia. Il portiere dei veneti sembra poi imbattibile e avere un conto in sospeso con Parolo che si vede sbarrare la strada per l’ennesima volta al 68’. A un quarto d’ora dal termine Inzaghi decide di effettuare un doppio cambio per sbloccare la partita: entrano il giovane Alessandro Rossi e Luis Alberto per Djordjevic e Radu. I capitolini premono ma rischiano di andare sotto all’81’: il sinistro a giro di Cacciatore mette i brividi a Strakosha. Nell’azione successiva Felipe Anderson va vicino al bersaglio grosso dopo una respinta del solito Sorrentino su Lulic. Allo scadere arriva la beffa per l’Olimpico: Gobbi sfonda sulla sinistra e offre a Inglese un pallone impossibile da sbagliare.