Serie A, il calendario sarà svelato giovedì 26 luglio

La caccia alla Juve partirà il 19 agosto, o meglio, sabato 18 con i primi anticipi. Ma questo si sapeva già: quello che non si sapeva era la data della pubblicazione del calendario di Serie A. La Lega l'ha resa nota: sarà giovedì 26 luglio. Da quel giorno in poi, partirà il conto alla rovescia, con i riflettori che torneranno sul campionato visto che il Mondiale sarà finito.



Ciò che ancora non si conosce e che - come la Lega scrive nel comunicato - sarà ufficializzato nei prossimi giorni, sono l'orario dell'evento e i criteri di compilazione del calendario stesso. Verosimilmente, come negli anni scorsi, saranno vietati i derby alla prima giornata: la grande attesa, ovviamente, è per la Juve di Cristiano Ronaldo. Quel giorno la Serie A avrà di nuovo gli occhi del mondo addosso.