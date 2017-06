Serie A, il Bologna passa a Crotone: decide Dzemaili

Nel primo anticipo della 20.ma giornata di Serie A il Bologna vince 1-0 a Crotone. Decide la rete realizzata da Dzemaili al 51'. Grazie a questo successo i rossoblù salgono a quota 23 in classifica mentre gli Squali (sconfitta numero 14 in campionato) restano sempre all'ultimo posto in classifica a 9 punti insieme al Pescara. La corsa salvezza per la formazione di Nicola si complica ulteriormente.



CROTONE-BOLOGNA 0-1 (CRONACA E TABELLINO)



Dopo un primo tempo avaro di emozioni (l'unico tentativo di una certa pericolosità porta la firma di Destro), gli ospiti trovano il gol vittoria in avvio di ripresa con Dzemaili, abile a battere in diagonale Cordaz. I pitagorici reagiscono e Rohden si fa ribattere la conclusione da Mirante. Tuttavia, andando alla ricerca del pareggio, il Crotone si sbilancia favorendo così i contropiedi avversari. Cordaz salva su Krejci mentre Dzemaili spreca un'altra chance molto favorevole. Nel finale i padroni di casa tentano l'assalto che porta però solo a una girata alta di Falcinelli.