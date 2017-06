Serie A, Icardi ribalta il Pescara: 2-1 Inter

La prima vittoria dell'Inter, targata Frank de Boer, arriva all'Adriatico. I nerazzurri battono 2-1 il Pescara, trascinati da un super Mauro Icardi. L'argentino prende in mano la squadra e la guida alla rimonta, realizzando nel finale una doppietta, che vale tre punti preziosissimi in chiave classifica. Buona prestazione anche di Joao Mario, all'esordio con la nuova maglia, rimasto in campo per 90'. Ora l'Inter dovrà concentrarsi sull'impegno di Europa League, contro l'Hapoel Be'er Sheva, in attesa della sfida di domenica prossima contro la Juventus.

RIVIVI IL LIVE DI PESCARA-INTER

Prima di pensare alle prossime gare de Boer dovrà analizzare nel dettaglio il match contro il Pescara. Dopo un primo tempo molto equilbrato, con occasioni da una parte e dall'altra, terminato però senza reti, la gara si sblocca nella ripresa. I nerazzurri creano diverse chance, ma passano in svantaggio al 63': il francese Bahebeck, subentrato a Benali, sfugge alla marcatura di D'Ambrosio e segna il primo gol in Serie A. Il Pescara va vicino al 2-0 con Verre, ma Handanovic è superlativo. L'Inter si lancia all'attacco e trova il pareggio al 73', grazie a un colpo di testa di Icardi, ben servito da Banega. Il capitano nerazzurro è protagonista anche al 91', quando in pieno recupero realizza la rete del definitivo 2-1. Con la doppietta di questa sera, Icardi sale a 55 gol in Serie A, mentre l'Inter si porta a quota 4 in classifica.