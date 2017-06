Serie A, Higuain è una sentenza: Juventus a +7 sulla Roma

Altro che campionato aperto, la legge della Juventus si fa fortissima allo Stadium dove i bianconeri vincono per la venticinquesima volta consecutiva: l'ultima preda, in ordine di tempo, è la Roma che rimane seconda in campionato ma a sette punti di distanza (e non siamo neanche a gennaio...) e consegna il titolo d'inverno ai rivali. L'1-0 contro i giallorossi è firmato dall'uomo da 94 milioni: Gonzalo Higuain, come contro il Napoli, sceglie di fare le cose in grande e poco prima del quarto d'ora esplode il sinistro che lancia la nuova fuga juventina. Partita dai contenuti tecnici non splendidi, anche perché la Juventus, trovato quasi subito il vantaggio, pensa anche alla Supercoppa di venerdì e gira a ritmi minimi mentre la Roma dimostra di poter impensierire la difesa bianconera solo nella seconda parte del match. Ritmi alti e tanti falli, quello sì. La scelta di Spalletti di lanciare Gerson, di fatto fa sprecare 45 minuti ai giallorossi anche se Salah non al meglio incide quasi quanto il compagno, ma è comunque la Juve ad andare più vicina al raddoppio e solo un grande Szczesny impedisce la gioia del gol a Sturaro. Poco male, per Allegri le uniche cattive notizie arrivano da Pjanic (uscito molto dolorante per un problema al fianco) e Lichtsteiner (problema all'adduttore) ma il tecnico si può consolare con il rientro di Barzagli, i dieci minuti alla grande di Dybala e alle super-prestazioni di Rugani e Mandzukic. Campionato già finito?

JUVENTUS-ROMA 1-0 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Allegri e Spalletti partono con le armi a gara in corso ben nascoste in panchina: Dybala e Salah fuori, ecco la coppia panzer Higuain-Mandzukic e la sorpresa Gerson. Parte meglio la Juventus, i primi tre tiri della partita sono dello stesso autore: Gonzalo Higuain. Il terzo è quello buono, oltre che il più bello, il Pipita ruba palla a un De Rossi troppo ingenuo, ne evita due e scaraventa un terribile sinistro alle spalle di Szczesny (che nell'occasione precedente era stato bravo di riflessi). I giallorossi sono molto nervosi, volano i gialli a De Rossi, Dzeko e Gerson, ma soprattutto non riescono ad andare sulle fasce, l'ex Fluminense è lento e falloso con Perotti non pervenuto. La Juve abbassa i giri e dà un po' di campo alla Roma che però crea solo grattacapi potenziali a Buffon: al 24' tiro largo di Nainggolan, al 40' sugli sviluppi di un croner, Manolas si vede respingere il tiro ravvicinato da Lichtsteiner.



Spalletti si gioca la carta Salah in apertura di ripresa ma la mossa non sortisce grossi effetti, la partita rimane vibrante solo sul piano dei nervi e offre pochi spunti sul piano del gioco e delle occasioni. Qualche fiammata di Alex Sandro e Nainggolan spezza la battaglia nelle zone centrali del campo, con l'uscita di Pjanic si vedono meno anche Higuain e Mandzukic anche se l'azione confezionata al 70' è degna di nota: il Pipita per il croato, che rifinisce alla grande per Sturaro che a botta sicura trova il miracolo di Szczesny. Buona anche la chanche al 75' che però Fazio spreca per la strepitosa chiusura di Rugani. C'è tempo anche per Dybala, che in dieci minuti riesce solo a scaldare il sinistro senza impensierire Szczesny. Ultima occasione ancora per Sturaro che sfugge a Fazio ma Szczesny gli dice ancora no.