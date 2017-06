Serie A, Gobbi rialza il Chievo: Cagliari ko e superato

Il Chievo ritrova la vittoria dopo cinque partite e lo fa con un uomo a sorpresa: Massimo Gobbi. Il gol nella ripresa del terzino vale l'1-0 con cui Maran batte il Cagliari e lo supera in classifica nell'anticipo della tredicesima giornata di serie A. L'avvio della partita riflette il momento delle due squadre, le formazioni sono prudenti nonostante i ritmi alti e preferiscono non affondare il colpo. Il giro palla del Cagliari non impensierisce il Chievo che anzi, risulta essere più pericoloso: la prima vera occasione (che rimarrà isolata nel primo tempo) arriva appena dopo la mezz'ora con l'assist di Cacciatore per Pellissier che da due passi fallisce il 100° gol in serie A.



La ripresa si apre con il coast-to-coast di Gobbi, che all'ottavo minuto chiude l'uno-due con Castro, entra in area e batte Storari: anche in questo caso torna il numero 100, come le partite passate dall'ultima rete del terzino clivense. Il gol apre un po' il match, al 63' il Cagliari si fa vedere con la punizione di Bruno Alves che sfiora il palo alla destra di Sorrentino, risponde Castro al 77' ma il colpo di testa da buona posizione finisce a lato. Nel finale, anticipo provvidenziale di Storari che nega il raddoppio a Meggiorini.