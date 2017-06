Serie A, gli squalificati: tre giornate a Orban del Genoa

Sono cinque i giocatori squalificati dal giudice sportivo della serie A Gerardo Mastrandrea. Tre giornate di squalifica sono state inflitte al giocatore del Genoa Lucas Alfonso Orban Alegre, espulso domenica scorsa nel corso di Lazio-Genoa ''per avere, al 46' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, deliberatamente colpito con una ginocchiata violenta la parte posteriore della gamba di un calciatore avversario". Un turno di squalifica è stato invece inflitto a Felipe dell'Udinese, Munari del Cagliari, Veloso (Genoa) e Toloi (Atalanta).

Mastrandrea ha poi inflitto un'ammenda di 15 mila euro alla Roma, "per avere i suoi sostenitori fatto esplodere alcuni petardi, al 41' pt (con breve sospensione della partita) e al 46' st, nel recinto e sul terreno di gioco; nonchè per avere lanciato, al 41' pt, due bengala nel settore occupato dai tifosi della squadra avversaria; e per avere i suoi sostenitori introdotto ed esposto, dal 23' al 25' pt, uno striscione gravemente offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria". Ammenda di 5 mila euro all'Udinese "per cori insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, ripetuti tre volte al 44' del primo tempo"; e di 2.000 euro all'Atalanta per lancio di fumogeni in campo.