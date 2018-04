Serie A, gli orari della 27.a giornata: recuperi il 3 e 4 aprile

La Lega Calcio ha reso noto le date e gli orari delle gare della 27.a giornata di Serie A rinviate per la tragica scomparsa di Astori: tre partite si giocheranno il 3 aprile e altre tre il 4. Resta ancora da stabilire quando si disputerà il derby Milan-Inter: molto dipenderà dal percorso dei rossoneri in Europa League e pure da quello della Juventus in Champions (si era ipotizzato il 9 maggio).



IL PROGRAMMA

Atalanta–Sampdoria martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

Genoa-Cagliari martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

Udinese-Fiorentina martedì 3 aprile 2018 ore 18.30



Benevento-Verona mercoledì 4 aprile 2018 ore 17.00

Chievo–Sassuolo mercoledì 4 aprile 2018 ore 18.30

Torino–Crotone mercoledì 4 aprile 2018 ore 18.30

Milan-Inter data da destinarsi

30.ma giornata, invertite Chievo-Sampdoria e Cagliari-Torino

Oltre alle date dei recuperi della 27.ma giornata, sono state ufficializzate anche altre variazioni di date e orari relative a giornate successive.

È stato invertito l'orario di due gare della 30ª giornata a causa della "richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare l’orario di disputa della gara Chievo Verona–Sampdoria, in programma sabato 31 marzo 2018 alle ore 18.00, a causa di un concomitante evento cittadino con grande richiamo di pubblico".

Questo quindi il nuovo programma della 30.ma giornata:

- Chievo-Sampdoria sabato 31 marzo 2018 ore 18.00 (anziché ore 15.00)

- Cagliari-Torino sabato 31 marzo 2018 ore 15.00 (anziché ore 18.00)

Cambia poi anche l'orario di una gara della 31.ma giornata: Spal-Atalanta sabato 7 aprile 2018 ore 18.00 (anziché venerdì 6 aprile 2018 ore 20.45)