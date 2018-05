Serie A, gli arbitri della 36.a giornata: Juve-Bologna a Irrati, Napoli-Torino a Doveri

Dopo le polemiche relative a Inter-Juventus, turno di riposo per Daniele Orsato che non sarà impiegato né come arbitro, né come quarto uomo, né al VAR nella 36.ma giornata di serie A. Juventus-Bologna affidata a Irrati con VAR Mariani mentre Napoli-Torino sarà arbitrata da Doveri, VAR Gavillucci.

Ecco tutte le designazioni:

Milan-Verona: PASQUA (VAR: PINZANI)

Juventus: Bologna: IRRATI (VAR: MARIANI)

Udinese-Inter MAZZOLENI (VAR: GIACOMELLI)

Lazio-Atalanta: BANTI (VAR: PAIRETTO)

Spal-Benevento: GUIDA (VAR: FABBRI)

Chievo-Crotone: MASSA (VAR: VALERI)

Genoa-Fiorentina: MANGANIELLO (VAR: ABISSO)

Napoli-Torino: DOVERI (VAR: GAVILLUCCI)

Sassuolo-Sampdoria: LA PENNA (VAR: CALVARESE)

Cagliari-Roma: DI BELLO (VAR: TAGLIAVENTO)