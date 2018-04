Serie A, gli arbitri della 34.a giornata: Juventus-Napoli a Rocchi

Come da previsioni, sarà Gianluca Rocchi a dirigere Juventus-Napoli domenica sera: la scelta del designatore Rizzoli era quasi obbligata, il fischietto 44enne toscano è al momento il miglior arbitro italiano (e rappresenterà l'Italia ai Mondiali con gli stessi assistenti, Di Liberatore e Tonolini) e dovrebbe essere una garanzia in vista del match che deciderà gran parte della lotta scudetto. Rocchi arbitrò la partita dello Stadium già nella stagione scorsa, ad ottobre 2016 finì 2-1 per i bianconeri con le reti di Bonucci, Callejon e Higuain.



Ecco tutte designazioni della 34.a giornata di serie A:



ATALANTA-TORINO: AURELIANO - VAR: GUIDA, AVAR: FIORITO

CAGLIARI-BOLOGNA: DOVERI - VAR: MARESCA, AVAR: TEGONI

CHIEVO-INTER: VALERI - VAR: MAZZOLENI, AVAR: DOBOSZ

GENOA-H. VERONA: GAVILLUCCI - VAR: BANTI, AVAR: ALASSIO

JUVENTUS-NAPOLI: ROCCHI - VAR: IRRATI, AVAR: VUOTO

LAZIO-SAMPDORIA: ORSATO - VAR: PAIRETTO, AVAR: RANGHETTI

MILAN-BENEVENTO: MARIANI - VAR: ABISSO, AVAR: CARBONE

SASSUOLO-FIORENTINA: IRRATI - VAR: GIACOMELLI, AVAR: POSADO

SPAL-ROMA: TAGLIAVENTO - VAR: FABBRI, AVAR: PERETTI

UDINESE-CROTONE: DI BELLO - VAR: DAMATO, AVAR: LONGO