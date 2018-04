Serie A, gli arbitri della 30.ma giornata: Juventus-Milan a Mazzoleni

L'AIA ha reso noti gli arbitri per la trentesima giornata di serie A, riflettori puntati su Juventus-Milan che si giocherà sabato sera alle 20:45 e sarà arbitrata da Paolo Mazzoleni come nel novembre del 2015 (1-0 per i bianconeri, gol di Paulo Dybala) quando fu universalmente giudicato perfetto nelle azioni da moviola con qualche pecca solo nella gestione dei cartellini. Al VAR, per contro, ci sarà Davide Massa: l'arbitro che l'anno scorsò assegnò - su suggerimento dell'assistente Doveri - il rigore ai bianconeri per il contestato fallo di mano di De Sciglio, con Donnarumma che uscì dallo Stadium baciando la maglia.



Ecco tutte le designazioni:

Atalanta–Udinese a Pairetto (Var: Abisso)

Bologna–Roma a Irrati (Var: Tagliavento)

Cagliari–Torino a La Penna (Var: Pasqua)

Chievo–Sampdoria a Orsato (Var: Di Bello)

Fiorentina–Crotone a Valeri (Var: Doveri)

Genoa–Spal a Giacomelli (Var: Mariani)

Inter–Verona a Rocchi (Var: Guida)

Juventus–Milan a Mazzoleni (Var: Massa)

Lazio–Benevento a Calvarese (Var: Manganiello)

Sassuolo–Napoli a Fabbri (Var: Banti)