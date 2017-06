Serie A, Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Felipe Melo, un solo turno a Perin

Il Giudice Sportivo ha reso noti i nomi degli squalificati, in vista del diciottesimo turno di Serie A. A faren discutere, sono soprattutto le due giornate inflitte all'interista Felipe Melo che, al momento dell'espulsione nella sfida contro il Sassuolo, avrebbe "tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro Di Bello". Solo un turno di stop, invece, per Mattia Perin, "per comportamento antisportivo" nel finale di Genoa-Palermo. Queste, nel dettaglio, le decisioni:



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE

MELO DE CARVALHO Felipe (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

PERIN Mattia (Genoa): per comportamento antisportivo, avendo spintonato, a giuoco fermo, un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLOMBO Roberto (Cagliari): perchè, al 35° del secondo tempo, si alzava ripetutamente dalla panchina proferendo parole irrispettose nei confronti del Direttore di gara.

CORDAZ Alex (Crotone): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.

VERRE Valerio (Pescara): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione.

KRUNIC Rade (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). NAVAL DA COSTA Joao Mario (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGONI Luca (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).