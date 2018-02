Serie A, Giudice Sportivo: due giornate a Mazzarri, niente derby

Niente primo derby della Mole per Walter Mazzarri. Il tecnico del Torino non potrà essere in panchina domenica 18 febbraio in quanto è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo "per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni gravemente offensive, reiterando, all'atto dell'allontanamento, tale atteggiamento nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa, peraltro indirizzata a tutti gli Ufficiali di gara". Per il tecnico anche 5mila euro di ammenda, multa inflitta anche a Pecchia " per avere, al 3° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale ed assunto un atteggiamento irridente e irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale".

Tra i giocatori stop per un turno per Acquah (Torino), Calabria (Milan) e Pellegrini (Roma) espulsi nell'ultimo turno, una giornata anche a Danilo (Udinese), Nainggolan (Roma), Ramirez (Samp), Rossettini (Genoa) e Vicari (Spal).