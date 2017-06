Serie A, gioia Roma: Lazio battuta 2-0 nel derby

Nella quindicesima giornata di Serie A la Roma batte 2-0 la Lazio nel derby e aggancia il Milan al secondo posto a -4 dalla capolista Juventus. Dopo un primo tempo equilibrato i giallorossi passano con Strootman al 64' (erroraccio di Wallace in disimpegno) e Nainggolan al 77' (conclusione da fuori). L'undici di Spalletti stacca così i cugini, ora distanti quattro lunghezze.



Per la Lupa si tratta dell'ottavo risultato utile positivo nelle stracittadine: l'ultima sconfitta contro i biancocelesti risale al 26 maggio 2013 (finale di Coppa Italia) e in campionato all'11 novembre 2012. Il ko di Bergamo è stato dimenticato: i successi contro Pescara e Lazio rilanciano la Roma, cinica e spietata come non mai. Del resto proprio Spalletti era stato chiaro: contano i risultati più dello spettacolo. I giallorossi vincono mostrando una crescita mentale importante: lasciano sfogare gli avversari per poi colpirli e affondarli. Simone Inzaghi non esce ridimensionato e tuttavia la sua squadra è mancata nel momento decisivo del match, ha patito la rete di Strootman mostrandosi incapace di reagire. Alla lunga la qualità del centrocampo romanista ha fatto la differenza con uno Strootman praticamente perfetto e un Nainggolan di nuovo incisivo. Dall'Olimpico arriva un messaggio chiaro alla Juve: dalle parti di Trigoria si crede ancora allo scudetto.



LAZIO-ROMA 0-2 (CRONACA E TABELLINO)



Simone Inzaghi recupera Milinkovic-Savic in mezzo al campo al fianco di Parolo e Biglia. De Vrij invece parte dalla panchina: in difesa giocano Basta, Radu, Wallace e Lulic. Confermato in attacco il tridente con Felipe Anderson, Immobile e Keita. Spalletti cambia modulo affidandosi al 3-4-2-1: sulle fasce agiscono Bruno Peres ed Emerson mentre Perotti e Nainggolan assistono Edin Dzeko, unica punta.Nel reparto arretrato parte regolarmente dal primo minuto Manolas.



A partite meglio sono i biancocelesti, che chiudono gli avversari nella loro metà campo grazie a un pressing alto e asfissiante. La prima occasione arriva al 13’: Immobile calcia alle stelle da posizione molto vantaggiosa. Sei minuti più tardi il centravanti si ripresenta in zona tiro: il risultato è però lo stesso. La squadra di Spalletti non riesce a esprimere il solito gioco e a proporre le solite trame offensive fino al 28’, quando finalmente Bruno Peres sfonda sulla fascia destra e viene atterrato da Biglia: Banti concede il rigore prima di tornare sui suoi passi fischiando punizione dal limite seguendo l’indicazione dell’arbitro di porta Calvarese. La pressione della Lazio comunque diminuisce e i giallorossi a poco a poco alzano il baricentro. Le emozioni tuttavia latitano anche perché la gara è spezzettata a causa dei numerosi contrasti fallosi in mediana mediana.



In avvio di ripresa grande chance per Dzeko: il bosniaco di testa spreca graziando Marchetti. Sul fronte opposto Simone Inzaghi tenta di rompere l’equilibrio spostando Felipe Anderson sulla sinistra e Keita a destra. Il cambio non porta i sfrutti sperati: la Roma guadagna progressivamente campo. Dzeko sfiora il vantaggio al 60’: Marchetti respinge il colpo di testa ravvicinato del bosniaco. La rete è soltanto rinviato: Wallace al 64’ tenta un dribbling improbabile in una zona pericolosa, Strootman gli ruba il pallone e fredda Marchetti con un tocco morbido. Dopo il gol il match resta fermo per ben quattro minuti per una rissa innescata da uno scontro verbale tra Rudiger e lo stesso Strootman da una parte, e Cataldi dall’altra: il giocatore della Lazio viene allontanato dalla panchina. Alla base delle scintille alcune dichiarazioni rilasciate in settimana dal difensore tedesco dei giallorossi. L'attesa della formazione di Inzaghi non arriva: la Roma controlla senza grossi problemi e raddoppia al 77'. Il destro da fuori di Nainggolan (deviato da Radu) sorprende un incerto Marchetti. La partita si chiude qui.