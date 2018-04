Serie A, Genoa-Verona 3-1, Hellas sempre più nei guai

Il 3-1 di Genoa-Verona due verdetti quasi certi: il Grifone sale all'undicesimo posto a quota 41 e gli manca un solo punto per la salvezza aritmetica considerando che la Spal è messa meglio negli scontri diretti: l'Hellas resta a -6 dal quartultimo posto a 4 turni dalla fine e la retrocessione diventa quasi inevitabile.



A condannare Pecchia è un ex spietato che in Serie B aveva fatto la differenza e che in A, nei primi mesi in gialloblù, aveva faticato quasi fino a perdere il posto da titolare: è il brasiliano Bessa a segnare il gol che spezza definitivamente le gambe ai gialloblù e a condannarli quasi certamente al ritorno tra i cadetti, anche se poi la partita la chiude un capolavoro di Pandev che si inventa un cucchiaio alla Totti in pieno recupero.



Il Verona perde le speranze, paradossalmente, in una delle partite migliori della sua stagione: parte malissimo, sciupando un gol a porta vuota con Matos che non arriva di un soffio sul pallone e subendo la rete di Medeiros che tira indisurbato dal limite. Poi, però, piano piano prende le misure e sempre a porta vuota, prima dell'intervallo, Romulo di testa fallisce il pari.



Il terzino si fa perdonare nella ripresa non solo macinando chilometri, ma anche trasformando il rigore causato dal mani di Hiljemark su tiro di Cerci. Il Verona gioca meglio nella ripresa, ma si fa prendere dalla frenesia di voler ribaltare il risultato e concede spazio al contropiede del Genoa, che sfiora un paio di gol con Lapadula (bellissima una mezza rovesciata di poco fuori) e poi segna con Bessa su assist di Lazovic. Nel finale chiude i giochi Pandev, forse in tutti i sensi, perché per l'Hellas ora è davvero dura.