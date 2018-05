Serie A, Genoa-Torino 1-2, Iago-Baselli, Mazzarri esulta

Vince il Toro ed è quasi una sorpresa: il Genoa cade davanti ai propri tifosi nell'ultima giornata di campionato congedandosi non esattamente a testa altissima, dopo una prova incolore. Finisce 2-1 a Marassi con Pandev che nel finale ha riaperto il match: finisce col saluto di Perin, che quasi certamente lascerà il club dopo 10 anni, compresi quelli nelle giovanili.



Il caldo condiziona in modo evidente la partita che si gioca a ritmo basso sin dai primi minuti fino al termine: il Genoa tiene l'iniziativa e non la molla mai, ma Bessa e Medeiros non trovano il cambio di passo e l'unica potenziale palla gol arriva su un filtrante di Bertolacci per Lapadula, atterrato al limite dell'area da N'Koulou, mentre sul finale del primo tempo Medeiros calcia di poco a lato una punizione insidiosa. A quel punto il Toro era già avanti: merito di Belotti, bravo a liberarsi in area e poi a mettere il pallone al centro, e di Iago, che completa l'inversione di ruoli col compagno insaccando da due passi.



I granata capitalizzano al meglio l'unica occasione creata e fanno lo stesso in apertura di ripresa, sul tap-in vincente di Baselli dopo il cross basso di Ansaldi: ancora una volta il Genoa, un po' molle nelle marcature, si fa sorprendere. L'aspetto peggiore, per i Grifoni, è che neppure i cambi di Ballardini servono più di tanto ad accelerare: il tecnico ridisegna la squadra col 4-2-3-1 inserendo Pandev al posto di Veloso dopo l'intervallo e poi Rossi per Bessa subito dopo lo 0-2. Anche Pepito ha difficoltà ad accendersi e il gol di Pandev che riapre la partita è casuale e forse da annullare per il fallo di Lapadula su Molinaro ignorato persino dal Var.



L'espulsione di Ansaldi per il fallo su Omeonga che gli vale il secondo cartellino giallo consente al Genoa di chiudere in undici contro dieci e l'occasione per il pari arriva all'89': Rossi inventa, Pandev pizzica la traversa con un bel pallonetto. Non basta: una buona stagione (cominciata malissimo sotto la gestione Juric) si chiude con un altro k.o. dopo quello col Benevento. Mazzarri, invece, centra la seconda vittoria di fila: il modo migliore per ripartire l'anno prossimo.