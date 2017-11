Serie A, Genoa-Sampdoria 0-2: Juric verso l'esonero

Delirio Sampdoria. I Blucerchiati vincono il terzo derby della Lanterna consecutivo battendo 2-0 il Genoa grazie alle reti di Ramirez nel primo tempo e di Quagliarella nella ripresa (doppio assist di Zapata), salgono a quota 23 punti in classifica e di fatto "esonerano" Ivan Juric, che a Marassi si giocava la panchina. Vittoria meritata per la squadra di Giampaolo, che ha giocato con più fiducia e convinzione e ha sofferto pochissimo, ora si attende di conoscere il nome del sostituto dell'ormai quasi ex tecnico dei rossoblu.

Genoa-Sampdoria 0-2 (Cronaca e tabellino)

Nonostante l'allarme meteo, a Marassi si gioca e per Juric è una sfida decisiva. Il tecnico rossoblu si affida alla coppia Lapadula-Taarabt in attacco e lancia Omeonga a centrocampo al posto di Bertolacci, Giampaolo risponde con Ramirez alle spalle di Quagliarella e Zapata. Dopo lo spettacolo delle coreografie, l'inizio è marcato Sampdoria, il Genoa appare un po' intimorito e aspetta i cugini nella propria metà campo, ma la prima vera occasione da gol è rossoblu con Lapadula, che mette fuori in acrobazia da ottima posizione. La Samp tiene il pallino del gioco, ma la gara è equilibrata, a sbloccare il match ci pensa, a metà primo tempo, Gaston Ramirez, che scappa in verticale sulla sponda aerea di Zapata e con un tocco sotto batte Perin in uscita (l'ex Bologna non segnava in Serie A da marzo 2012). Dopo il gol subito il Genoa ha una buona reazione, ma il tiro di Rosi si stampa sulla traversa e Irrati non giudica da rigore un dubbio intervento in area di Silvestre su Lapadula: si va al riposo con la Samp avanti.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con il Genoa che aspetta nella propria metà campo senza alzare il pressing, la Sampdoria gestisce il ritmo e prova a far male con azioni manovrate. Dieci minuti dopo l'inizio del secondo tempo i blucerchiati avrebbero l'occasione per chiudere il match, ma Quagliarella salta Perin e mette incredibilmente sul fondo senza sfruttare l'assist di...Rossettini. Il pericolo corso convince Juric che è tempo di cambiare qualcosa, il tecnico inserisce Lazovic e Pandev per Rosi e Rigoni, che poco prima era andato vicino al pareggio di testa. Con l'ingresso dell'attaccante macedone il Genoa è più vivace, ma anche più sbilanciato, Barreto grazia Perin calciando troppo centrale. Nel finale il Genoa alza la pressione e le prova tutte, ma la manovra è poco lucida e le occasioni migliori sono comunque per la Samp (Alvarez mette fuori da buona posizione), che a cinque minuti dalla fine chiude il match con Quagliarella ben servito da Zapata e favorito da un'uscita avventata di Perin.

È il colpo del ko che fa esplodere di gioia i tifosi doriani e di rabbia quelli del Genoa, che dopo 12 giornate ha 17 punti in meno dei cugini (che hanno giocato una pèartita in meno). A questo punto il futuro di Juric sembra segnato, si attende la notizia dell'esonero già in serata o al più tardi domenica: al momento i nomi dei possibili sostituti dell'ex tecnico del Crotone sono Ballardini, Colantuono e Reja.