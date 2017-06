Serie A, Genoa-Samp 0-1: Muriel decide il derby

Il 114° derby della Lanterna va alla Sampdoria. I blucerchiati esultano per uno storico successo perché non vincevano il doppio confronto in campionato dal lontano 1960. Il risultato premia meritatamente la squadra che ci ha provato di più: a fare la differenza la grande qualità di un Muriel ormai definitivamente maturato, e di Schick, subentrato a un Quagliarella come al solito grintoso e mai domo. Il Genoa, davvero pericoloso solo con Pinilla nel primo tempo, scivola a -12 dai cugini pagando la confusione in mezzo al campo e la giornata no di Simeone, oltre al clamoroso errore di Ntcham che ha spianato la strada a Muriel. Per Mandorlini è il primo, pesante, ko.



GENOA-SAMPDORIA 0-1 (cronaca e tabellino)



A partire meglio sono i blucerchiati: Muriel mette i brividi a Lamanna con piatto destro dal limite che si spegne sul fondo. L'attaccante colombiano spreca poi da buona posizione schiacciando il tiro. Le due opportunità testimoniano il predominio territoriale della squadra di Giampaolo in avvio. Il Genoa però al primo vero affondo rischia di passare: Viviano è miracoloso nel respingere la conclusione ravvicinata di Pinilla al termine di un'azione di rimessa. Con il trascorrere di minuti aumenta l'intensità del match anche se le occasioni latitano: le due squadre si affidano per lo più ai lanci lunghi e non ai fraseggi e a dominare sono le difese.



Nella ripresa la Samp alza i ritmi e sfiuora il vantaggio: il sinistro di Muriel scheggia la traversa. Il forcing doriano produce poi un tentativo insidioso di Quagliarella. Il numero 27 lascia spazio a Schick a 20' dal termine dopo aver provato invano a scardinare la retroguardia rossoblù in diverse circostanze. Al 71' il fortino genoano cade: Muriel approfitta di uno sciagurato passaggio in orizzontale di Ntcham, vince il contrasto con Munoz e batte Lamanna grazie a un destro preciso. Mandorlini a questo punto corre ai ripari inserendo Palladino per Lazovic ma a salire in cattedra è Schick, autore di alcune serpentine da applausi. La reazione del Grifone si esaurisce in un tiro cross di Laxalt bloccato da Viviano. Al triplice fischio esulta la Genova blucerchiata.