Serie A, Genoa-Palermo 3-4: Trajkovski completa un'incredibile rimonta

Partita pazzesca a Marassi nel posticipo della 17esima giornata di Serie A. Il Genoa va sopra 3-1 trascinato da un grande Simeone ma poi nel finale si fa raggiungere e addirittura superare dal Palermo, che vince 4-3 con gol decisivo di Trajkovski e abbandona l'ultimo posto in classifica. Rossoblu in vantaggio a inizio primo tempo col Cholito, il pareggio è di Quaison in chiusura di frazione. Nella ripresa ancora Simeone di testa e Ninkovic portano i liguri sul 3-1, ma nel finale si scatena la squadra di Corini. Goldaniga accorcia di testa, Rispoli pareggi a due dalla fine e Trajkovski segna il gol vittoria a tempo quasi scaduto.

Juric perde all'ultimo momento Rincon, che va in tribuna (ufficialmente per un problema fisico ma le sirene del mercato rendono la sua assenza sospetta) e sceglie Cofie, davanti Ninkovic e Rigoni agiscono a sostegno di Simeone con Ocampos in panchina. Corini rinuncia a Diamanti e schiara Quaison e Bruno Henrique a supporto di Nestorovski, con Jajalo che gioca centrale del centrocampo a quattro.

I rosanero ultimi in classifica cercano punti salvezza, ma dopo neanche quattro minuti dal fischio d'inizio vanno già sotto: l'ex Rigoni suggerisce in profondità per Simeone, la difesa del Palermo resta a guardare e il Cholito batte Posavec sotto le gambe segnando la quinta rete del suo campionato e facendo esplodere Marassi. Il figlio del tecnico dell'Atletico è scatenato e prima del quarto d'ora va vicino alla doppietta personale prima in rovesciata e poi con un destro al volo da dentro l'area che si spegne alto. Bisogna aspettare il 25esimo invece per il primo tiro verso la porta degli ospiti, che provano a graffiare con un sinistro da fuori di Quaison che Perin controlla senza difficoltà. Una scossa che dà coraggio al Palermo, che col passare dei minuti guadagna campo e si rende anche pericoloso con Andelkovic di testa. Nel finale di primo tempo Ntcham, entrato al posto dell'infortunato Veloso, perde a centrocampo un pallone sanguinoso che Gazzi lancia in profondità per Nestorovski, il bomber macedone viene fermato e la palla schizza a Quaison, che salta quattro difensori come birilli e la piazza nell'angolino basso per l'1-1 con cui si chiude il primo tempo.

Il Palermo inizia la ripresa da dove aveva finito il primo tempo e dopo 5 minuti è pericolosissimo con, che calcia alto da ottima posizione, il Genoa risponde subito, ma Simeone è impreciso di testa da centro area. Ilsi rifà però con gli interessi qualche minuto più tardi, Izzo pennella un cross dalla destra e l'argentino svetta da grande attaccante battendo Posavec e realizzando la rete del nuovo vantaggio. Il gol subito è una mazzata per gli uomini di Corini, che prima rischiano grosso ma vengono graziati dae poi, al 65', capitolano colpiti proprio dal serbo, che di testa sfrutta l'assist di Simeone (migliore in campo dei suoi) e segna il 3-1 che sembra chiudere la partita. Sembra, perchè 5 minuti più tardipennella un cross a centro area e trova la zuccata diche riapre il match. Il Palermo non vuole mollare e si getta all'attacco in cerca del pareggio, il Genoa crea qualche pericolo in contropiede ma non la chiude e allora nel finale succede l'incredibile:all'88' segna in mischia in posizione di dubbio fuorigioco e due minuti più tardi i rosanero trovano addirittura il gol del 4-3 con. Nel finaleperde la testa e si fa espellere per uno spintone a Nestorovski, il Palermo torna finalmente al successo e abbandona l'ultimo posto in classifica.