Serie A, Genoa-Milan e Lazio-Bologna cambiano orario

La qualificazione di Milan e Lazio agli ottavi di Europa League comporta un piccolo cambiamento nel calendario di Serie A. La Lega, infatti, ha deciso di modificare gli orari di due partite che vedono impegnate i due club italiani. Genoa-Milan, valida per la nona giornata di ritorno, si disputerà comunque domenica 11 marzo, ma alle 18 e non più alle 15. In quel turno l'ultimo posticipo serale resta Inter-Napoli, che si giocherà a San Siro alle 20.45. I rossoneri avranno dunque tre ore in più di riposo dopo l'andata con l'Arsenal a San Siro (giovedì 8 alle ore 19).



Lazio-Bologna della giornata di ritorno si giocherà invece la settimana successiva, domenica 18 marzo, alle 20.45 e non più alle 18, come inizialmente programmato, dando anche a Immobile e compagni quasi tre ore in più per ricaricare le energie dopo la trasferta di Kiev con la Dinamo. Contemporaneamente andrà in campo anche il Napoli, che al San Paolo, alla stessa ora, affronterà il Genoa.