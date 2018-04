Serie A, Genoa-Milan 0-1: André Silva gol al 94'

Tre punti pesantissimi. Dopo il ko in Europa League con l'Arsenal il Milan vince 1-0 a Marassi contro il Genoa grazie al gol di André Silva al 94' e ora può davvero sperare nella Champions. Sono infatti soltanto sei le lunghezze di distanza dalla Lazio quarta in classifica ma i biancocelesti hanno giocato una gara in più. Per gli uomini di Gattuso si tratta della quarta vittoria consecutiva in campionato che mancava dall'Aprile 2014 e sempre da quattro partite in A la porta di Donnarumma è blindata. La compattezza difensiva ormai non è più una sorpresa, ora i tifosi rossoneri si augurano che la rete odierna abbia sbloccato definitivamente l'attaccante prelevato in estate dal Porto: potrtebbe rappresentare un'importante arma in più nella rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie. Che non è più utopia.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Gli ospiti partono forte e sfiorano il vantaggio nei primi minuti: Bonaventura non inquadra da buona posizione e il mancino di Kalinic viene respinto miracolosamente da Perin grazie a un riflesso da urlo. Dopo le due fiammate iniziali il Diavolo insiste con buona personalità al cospetto di un Genoa che si chiude in maniera compatta e cerca di abbassare i ritmi per poi accelerare improvvisamente soprattutto sulla fascia sinistra: Galabinov non arriva per un soffio sul cross radente di Laxalt al 25'. Scampato il pericolo i rossoneri ricominciano ad attaccare con pazienza senza però riuscire a trovare i varchi giusti: Kalinic, nonostante un buon movimento, è ingabbiato dal trio Biraschi-Spolli-Zukanovic mentre Suso e Calhanoglu sono imprecisi e Bonaventura (al quale viene annullato un gol per fuorigioco sugli sviluppi di corner) fortemente limitato dai centrocampisti rossoblù.



Nella ripresa la musica cambia decisamente. Il Var annulla per offside il gol di Rigoni di testa su corner e sempre dalla bandierina il Grifone va a un passo dall'1-0: Zukanovic spreca incredibilmente da due passi. Gattuso corre ai ripari inserendo Cutrone per Kalinic e, dopo un sinsitro di Bonaventura fuori di poco, André Silva al posto di Calhanoglu: il tecnico cambia modulo e passa al 4-4-2 come era avvenuto giovedì in Coppa. Le due punte si fanno trovare però impreparate quando Suso fa partire un tiro cross insidioso che si spegne sul fondo. L'esterno spagnolo nel finale cresce come tutto il Milan (anche dal punto di vista fisico) e dal suo piede parte l'assist per il gol di André Silva al 94': il colpo di testa del portoghese (primo timbro in campionato) non lascia scampo a Perin.