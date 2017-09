Serie A, Genoa-Lazio 2-3: Inzaghi quarto

Alle spalle del trio di testa c'è la Lazio. I capitolini vincono 3-2 a Genova al termine di una sfida spettacolare e restano agganciati alle zone alte della classifica: la vetta rimane distante soltanto due lunghezze. Era dalla stagione 1999/2000 che le Aquile non rimanevano imbattute nelle prime quattro giornate di Serie A e conquistavano 10 punti. Piccolo particolare: quel campionato i biancocelesti lo vinsero come ben saprà Simone Inzaghi che faceva della squadra scudettata insieme ad altri campioni del calibro di Nesta, Veron, Nedved, Boksic, Mancini e Salas solo per citarne alcuni. A distanza di 17 anni l'uomo simbolo di questo gruppo è Ciro Immobile: con la doppietta odierna la punta tocca quota 6 gol chiudendo alla grande una settimana davvero da sogno (3 reti al Milan e 1 al Vitesse in Europa League). Accanto al centravanti giostrano elementi imprescindibili quali Milinkovic-Savic, Luis Alberto e il sempre più sorprendente Murgia senza dimenticare che a Marassi si è rivelata decisiva pure la panchina con l'ingresso di Lukau (è da registrare la difesa, apparsa incerta e disattenta di fronte a un super Pellegri). A dispetto delle partenze di Biglia e Keita la rosa resta insomma di spessore: Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma sono avvertite. Se non per lo scudetto, almeno per la lotta Champions bisognerà fare i conti con la Lazio.



GENOA-LAZIO 2-3 (cronaca e tabellino)



I biancocelesti, subito padroni del campo, trovano il vantaggio al 13': Perin respinge male la punizione potente di Milinkovic-Savic e Bastos ribadisce in rete anticipando tutti. Il Grifone è in totale balìa degli avversari e rischia di capitolare una seconda volta: il destro di Basta finisce fuori non di molto. Soltanto intorno al 20' i padroni di casa alzano il baricentro e iniziano a infastidire la Lazio con un pressing alto: sono ancora però i capitolini, in contropiede, ad andare a un passo dal 2-0 con Immobile che spreca l'assist di Luis Alberto e conclude alle stelle. Al Genoa manca invece peso e presenza in avanti. L'esperimento del falso nove (Taarabt) dura 33 minuti: Juric corregge l'idea iniziale inserendo Pellegri al posto di un deludente Centurion. I rossoblù possono finalmente contare su un terminale offensivo e tuttavia Strakosha non deve effettuare alcun intervento in tutto il primo tempo.



L'inizio di ripresa sembra far presagire un controllo totale o quasi da parte degli ospiti (destro insidioso di Milinkovic-Savic sul fondo) ma al 57' Pellegri firma il pari di destro: decisiva la deviazione di Radu. Dopo l'1-1 cambia l'inerzia della partita: i liguri giocano con maggiore intensità rispetto ai primi 45' e tolgono il respiro alla formazione di Inzaghi. Il tecnico decide di cambiare gettando nella mischia Marusic e Lukaku e il doppio cambio si rivela subito vincente. L'esterno 23enne (dopo aver fallito una facile occasione da due passi) sfonda sulla sinistra e serve a Immobile il pallone del 2-1 al 70'. La gioia laziale dura solo 3': lo strepitoso Pellegri firma la sua personale doppietta (la prima in A di un millenial) freddando in spaccata Straskosha su cross di Zukanovic. Le emozioni si susseguono senza sosta: Caicedo sfiora il tris (diagonale a fil di palo) e Straskosha nega la gioia del gol a Zukanovic (colpo di testa su corner). All 82' nuovo ribaltone: sciagurato passaggio centrale di Gentiletti, Immobile fa sua la sfera e infila Perin con un pallonetto. E' il gol decisivo.