Serie A, Genoa-Juve 2-4, Dybala tris, Allegri vince in rimonta

GENOA-JUVENTUS 2-4 (tabellino e cronaca)



Parlare di impresa è ovviamente esagerato, ma la vittoria in rimonta della Juve sul Genoa è di quelle che regala iniezioni di fiducia straordinarie: finisce 4-2 a Marassi e, considerando che dopo 7 minuti i bianconeri erano sotto 2-0, Allegri può tirare un bel sospiro di sollievo. Stava rischiando di fare peggio dell'anno scorso, quando i campioni d'Italia persero 3-1 in questo stesso stadio dopo un avvio da incubo, ne è venuto fuori un successo che consacra una volta di più la classe di Paulo Dybala, autentico trascinatore al di là della tripletta.



L'inizio della Juve è scioccante: pronti-via e Pandev salta Alex Sandro sulla destra, il cross al centro è deviato prima da Chiellini e poi da Pjanic che beffa Buffon, dopo 17 secondi il Genoa è già in vantaggio. I bianconeri reagiscono immediatamente, ma una prodezza di Perin impedisce a Gentiletti di segnare la seconda autorete della giornata. Così al 7' arriva il 2-0: lo realizza Galabinov su rigore assegnato dal Var che vede giustamente il fallo di Rugani sul bulgaro, ma ignora il fuorigioco di partenza dell'attaccante rossoblù.



La Juve soffre i ritmi alti imposti dal Genoa, bravo a ripartire velocemente con Pandev a destra e Taarabt a sinistra, mentre Veloso si regala un pomeriggio da signore del centrocampo. Ne viene fuori una partita spettacolare perché anche i liguri qualche spazio finiscono per concederlo, al 14' ne approfitta Dybala che riapre la partita su un assist di Pjanic. Le occasioni fioccano da una parte e dall'altra: Higuain scarica un destro a lato, Galabinov sfiora la doppietta di testa, Perin fa un altro miracolo (stavolta doppio) su Dybala e Mandzukic. Ma serve ancora l'intervento del Var per cambiare il risultato: Banti rivede le immagini e giudica da rigore il mani di Lazovic sul tiro di Mandzukic, Dybala trasforma e fa 2-2.



Allegri, che nel primo tempo aveva fatto riscaldare Matuidi, Bentancur e Douglas Costa, riparte con gli stessi undici dopo l'intervallo, confermando anche un Cuadrado a lungo irritante. L'impressione è che abbia ragione lui perché nella ripresa la Juve riesce a portare la partita dalla propria parte e, al di là di un contatto in area Bertolacci-Pjanic, smette di soffrire andando vicino al vantaggio con Higuain. Ironia della sorte, poi, è proprio Cuadrado a realizzare il gol del sorpasso: un capolavoro tra controllo volante e dribbling, prima del sinistro vincente. Ma è giusto che sulla partita ci sia il marchio indelebile di Dybala che nel finale firma la tripletta personale con un sinistro sul primo palo.



BENEVENTO-BOLOGNA 0-1 (tabellino e cronaca)



Nell'altro anticipo della seconda giornata il Bologna passa a Benevento: Destro sciupa una clamorosa occasione nel primo tempo, nella ripresa sblocca Donsah che vince un paio di rimpalli e insacca, in pieno recupero Mirante compie un paio di miracoli e l'intervento del Var al 98' annulla il pari di Lucioni per fuorigioco.