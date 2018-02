Serie A, Genoa-Inter 2-0, Spalletti sconfitto a Marassi

Quando Handanovic ha lasciato rimbalzare il pallone sul cross di Pandev e la palla si è stampata sulla traversa, i tifosi ottimisti dell'Inter devono aver pensato di averla fatta franca, quelli pessimisti magari avranno visto il presagio di una notte da incubo e non saranno stati affatto felici di aver avuto ragione dopo il 2-0 del Genoa al fischio finale. Perché l'autorete di Ranocchia, con la palla che gli sbatte sul ginocchio dopo un rinvio di Skriniar, e il raddoppio subito da Pandev, eroe del Triplete, dopo un tiro sbagliato di Laxalt, sono lo specchio di una sconfitta tanto assurda per come è maturata, quanto meritata per la pochezza mostrata in campo.



Finisce male e si mette malissimo per Spalletti, che viene scavalcato dalla Roma, proprio all'indomani della mezza polemica con Di Francesco, e rischia di subire il sorpasso anche dalla Lazio: sarebbe la prima volta nella stagione, dopo la partenza a razzo, che i nerazzurri finirebbero fuori dalla zona Champions, al quinto posto. Le uniche attenuanti arrivano dalle assenze per infortunio di Icardi e Perisic: mai, in questa stagione, il tecnico aveva dovuto fare a meno dei suoi due giocatori offensivi più importanti e se il croato, negli ultimi due mesi, era stato protagonista in negativo, rinunciare a Maurito per la terza volta di fila si è rivelato un flagello.



Spalletti ha provato a cambiare l'Inter tornando al 4-2-3-1, con Karamoh a destra e Candreva a sinistra: i pericoli creati da Cancelo e dallo stesso Candreva (cross per Karamoh che spreca un'occasione e bel tiro parato da Perin), uniti a un primo tempo tutto sommato positivo dicono che la mossa non era stata così deleteria. Il punto è che l'Inter graffia poco e quando al 45' si fa del male da sola sull'autorete di Ranocchia si sgonfia. Anche il 2-0 al 13' della ripresa è un po' casuale, quello che arriva dopo no. L'Inter fa poco e l'ingresso di Rafinha stavolta non dà una marcia in più, né tantomeno quelli di Pinamonti e Brozovic. E il Genoa porta a casa la terza vittoria di fila che forse la mette definitivamente al riparo dal pericolo retrocessione.