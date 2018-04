Serie A, Genoa-Crotone 1-0, Chievo-Torino 0-0

Un gol e poco spettacolo in due partite: le gare delle 18 non entusiasmano più di tanto e a far festa è solo il Genoa che batte 1-0 il Crotone e si porta a +11 sulla zona salvezza, di fatto ipotecando la permanenza in Serie A. Dopo tre vittorie consecutive, invece, si ferma il Torino, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Chievo: per i veneti un punto utile a muovere la classifica e a portarsi a +3 proprio sul Crotone terzultimo in classifica, mentre i granata restano lontani dall'Europa League.



Il successo del Genoa è meritato soprattutto per quanto mostrato dai liguri nel primo tempo: il più pericoloso è Medeiros che prima impegna Cordaz, poi si fa ammonire per simulazione (con l'arbitro aiutato dal Var dopo aver fischiato il rigore), quindi regala a Bessa l'assist per il gol del vantaggio. Prima dell'intervallo ancora Bessa va vicinissimo al raddoppio, mentre il Crotone, nonostante un Perin stranamente poco concentrato nelle uscite, non crea pericoli. Nella ripresa l'unico brivido per i tifosi del Genoa lo crea Ricci, il cui colpo di testa colpisce il palo, mentre nel finale è la traversa (oltre a Cordaz) a negare il 2-0 a Bertolacci.



A Verona gioca meglio il Torino, soprattutto nei primi 45 minuti, con un Ljajic particolarmente ispirato e un Baselli mobilissimo. Belotti, invece, delude, perché quando ha la palla giusta per sbloccare il risultato, chiude troppo il diagonale di sinistro e manda la palla fuori da ottima posizione. Il Chievo esce fuori nella ripresa e l'occasione migliore capita a Cacciatore che non sfrutta un'uscita avventata di Sirigu sparando alto da ottima posizione. All'88' espulso Bani: il Toro gioca in 11 contro 10 gli ultimi minuti, ma non riesce a sfruttare la superioritò numerica negli assalti finali.