Serie A, Genoa-Bologna 0-1: decide Palacio

Rodrigo Palacio core ingrato. Con un gol a 15 minuti dal termine del Trenza il Bologna espugna Marassi, centra la terza vittoria esterna del suo campionato e mette in guai serissimi Juric, che con soli due punti in sette giornate è ora a un passo dall'esonero.

Genova accoglie i suoi giocatori con entusiasmo nonostante il clima di contestazione generale nei confronti del presidente Preziosi ("Vattene" si leggeva sui cartelli nelle mani dei tifosi della curva) e i rossoblu, che schierano ancora il baby Pellegri al centro dell'attacco, partono su buoni ritmi, controllando il gioco ma senza mai riuscire a colpire. Il Bologna è messo benissimo in campo, le linee sono molto vicine ed è difficile fare male alla squadra di Donadoni (Veloso ci prova due volte da fuori), che invece cerca di colpire in contropiede trascinata dalle micidiali ripartenze di un Palacio in versione extra lusso. L'ex Genoa è di gran lunga il migliore in campo di un primo tempo da sbadigli che si conclude tra i fischi sonori del pubblico di casa.

La ripresa si apre con Galabinov al posto di Pellegri, già ammonito e richiamato e quindi a rischio espulsione. Il copione è molto simile a quello del primo tempo, con gli ospiti che aspettano ordinati gli attacchi del Genoa e provano a colpire in contropiede. La partita si accende, improvvisamente, a metà ripresa, quando il Genoa comincia davvero a schiacciare sull'acceleratore e a creare diverse occasioni da gol. Prima Ricci si divora il vantaggio da centro area, poi Mirante si esalta con due miracoli su Palladino e Veloso nel giro di trenta secondi e sul ribaltamento di fronte il Genoa si fa trovare impreparato: Destro fa un velo geniale per Palacio, che scappa a metà campo, resiste al ritorno di Laxalt (11 anni più giovane di lui) e batte Perin con un esterno delizioso che dà un bacio al palo e si insacca (niente esultanza per l'argentino per rispetto dei suoi vecchi tifosi). Il gol è una mazzata per il Genoa, Juric le prova tutte inserendo anche Pandev per Biraschi, ma nel finale i rossoblu sbattono ancora su Mirante (e sul palo col colpo di testa di Galabinov) e alla fine è festa Bologna, che con questi tre punti sale addirittura a quota 11 in classifica. Resta fermo a soli due punti invece il Genoa di Juric, la cui panchina è più che mai in bilico.