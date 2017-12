Serie A, Genoa-Atalanta 1-2: Marassi stregato per il Grifone

La 16esima giornata di Serie A si conclude con la prima vittoria esterna dell'Atalanta di Gasperini, che torna a Marassi da avversario e vince in rimonta 2-1 portandosi ad un punto dal Milan. La gara si sblocca subito con il gol di Bertolacci (4') e si mantiene divertente per tutto il primo tempo, che si chiude col gran gol di Ilicic che fissa il pari. A inizio ripresa Pandev si divora il 2-1 e viene punito due minuti dopo da Masiello, che di testa completa la rimonta e condanna il Genoa all'ennesima sconfitta interna, la prima con Ballardini.

Genoa-Atalanta 1-2 (tabellino e cronaca)

Sette punti in tre partite dall'esonero di Juric, il Genoa sembra aver trovato equilibrio e Ballardini non vuole perderlo: coppia d'attacco formata da Pandev e Taarabt, confermato anche il trio difensivo con Izzo, Spolli e Zukanovic. L'Atalanta invece si rituffa sul campionato dopo le soddisfazioni in Europa League e Gasperini, per cercare la prima vittoria esterna, si affida a Ilicic alle spalle di Gomez e Petagna.

Avvio a 300 all'ora per i padroni di casa, che prendono subito in mano le redini del gioco e sbloccano la gara dopo appena 4 minuti grazie a Bertolacci, il cui tiro dal limite fulmina Berisha dopo un giro palla che manda Gasperini su tutte le furie: per l'ex Milan è la terza rete seganta ai bergamaschi, che si confermano la sua vittima preferita. Dopo qualche minuto di sbandamento l'Atalanta reagisce e centra la traversa con Freuler (15'), ma due minuti dopo rischia di capitolare sul tiro velenoso di Laxalt che esce di un niente. Il ritmo è vivace e la partita piacevole, col passare dei minuti l'Atalanta guadagna campo e a metà primo tempo Perin deve superarsi per respingere il colpo di testa in mischia di Toloi. La superiorità dei nerazzurri si concretizza sul tramonto della prima frazione, quando Petagna si libera con le maniere forti di Zukanovic, scappa sulla fascia e mette in mezzo per Ilicic, che salta l'uomo con un grande stop e fulmina un incolpevole Perin per l'1-1 con cui si va all'intervallo.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e come nella prima frazione i rossoblu partono fortissimo, al 4' Bertolacci mette Pandev solo davanti a Berisha, ma il macedone sciupa calciando troppo centrale e facendosi parare anche la ribattuta. Come da tradizione "gol sbagliato, gol subito", due minuti dopo l'Atalanta completa la rimonta con Masiello, che arriva di testa sulla punizione di Ilicic e batte ancora Perin. Una volta in vantaggio Gasperini richiama in panchina Petagna per inserire De Roon e alza la posizione di Cristante, Ballardini risponde gettando nella mischia Lapadula al posto di Laxalt e passando ad uno schieramento ancora più offensivo. Il Genoa reagisce e guadagna metri, Taarabt è una spina nel fianco per i nerazzurri sulla sinistra ma sul suo cross Lapadula arriva con un attimo di ritardo: per cercare di tenere la palla lontana dalla sua area Gasperini inserisce Cornelius al posto di Ilicic. Il Genoa attacca ma è troppo sbilanciato, a 15' dal termine l'Atalanta ha la chance per chiuderla (ancora su calcio piazzato) con Palomino, ma sul suo colpo di testa Perin compie un vero e proprio miracolo e tiene in vita i suoi. Nel finale Ballardini si gioca anche la carta Ricci, ma i rossoblu non sembrano averne più e l'Atalanta conquista la prima vittoria esterna della stagione in campionato: primo ko invece per Ballardini, Marassi si conferma stregato per il Grifone.