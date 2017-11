Serie A, flop Napoli a Verona: la Juve vede le Streghe, Roma show

CHIEVO-NAPOLI 0-0 Il Napoli arriva a Verona stanco dalle fatiche di Champions con Mario Rui titolare a sinistra, Sepe in porta a far rifiatare Reina e Zielinski a centrocampo al posto di Allan, i tre davanti, invece, sono sempre loro. Primo tempo bruttino della capolista, che anche se tiene il pallino del gioco e non rischia quasi mai (l'unica occaisone per i clivensi è arrivata, ancora una volta, su calcio d'angolo), va vicina al vantaggio soltanto con un diagonale di Callejon che si spegne sul fondo dopo una buona triangolazione con Mertens. Il Chievo si difende con ordine, tiene 10 uomini dietro la linea della palla e all'intervallo va negli spogliatoi con un meritato pareggio.

Anche a inizio ripresa il copione non cambia, Maran ha studiato benissimo la partita e riesce a ingabbiare la manovra degli azzurri, che rispetto al solito sono poco lucidi: l'occasione migliore in avvio è per il Chievo con un clamoroso tiro da dietro la metà campo di Radovanovic che mette in difficoltà Sepe. Col passare dei minuti la pressione del Napoli aumenta, Insigne ci prova, ma è difficile trovare spazi contro questo Chievo e Sarri in panchina non ha nessuno coi centimetri in grado di giocare dentro l'area (il tecnico inserisce Allan per Zielinski). Negli ultimi 10 minuti uno spento Callejon lascia il posto a Ounas, ma neanche la vivacità del francese riesce a scardinare la difesa gialloblu, che regge senza troppi affanni (bravissimo Sorrentino su un tiro da fuori di Insigne) fino al triplice fischio e costringe il Napoli al secondo pareggio stagionale, ancora una volta per 0-0.

Un risultato che fa felice la Juve, che con la vittoria sul Benevento torna a un punto di distanza dagli azzurri.

JUVENTUS-BENEVENTO 2-1 Nel giorno della festa per i 120 anni di storia bianconera (guarda le maglie speciali) il Benevento reduce da 11 sconfitte in fila sembrava l'avversario perfetto per un pomeriggio di gol e sorrisi, ma nel primo tempo la festa si trasforma in incubo. La Juve parte forte e colpisce due volte i legni con Douglas Costa, Brignoli si supera su Dybala, ci provano anche Higuian e Marchisio (di nuovo titolare dopo l'infortunio): sembrano le premesse per una goleada, invece alla mezz'ora il Benevento, che non ha giocato neanche un pallone nell'area bianconera in 45', passa clamorosamente in vantaggio con una punizione dal limite di Ciciretti. I bianconeri si gettano all'attacco alla ricerca del pari, ma Cuadrado e Higuain sono imprecisi e si va al riposo sull'incredibile 1-0 per il Benevento.

L'incantesimo delle Streghe non poteva durare troppo a lungo e infatti in avvio di ripresa, dopo un paio di occasioni, Higuain scaccia i fantasmi dallo Stadium con una bellissima girata di sinistro che si infila all'incrocio battendo l'incolpevole Brignoli. Una volta stappato il coperchio la Juventus può divertire e divertirsi, neanche dieci minuti dopo la rete del Pipita va in gol anche Cuadrado, che di testa ribalta la partita. Il Benevento però non molla, lotta su ogni pallone, è evidente la voglia di cancellare lo zero dalla voce punti: Cataldi sfiora il gol della carriera con un gran tiro da fuori, poi un furioso Allegri getta nella mischia Mandzukic per avere qualche muscolo in più. Nel finale Higuain ha l'occasione per il tris, ma non la sfrutta, la Juve soffre fino alla fine ma alla fine può esplodere la festa per i 120 anni.

Per la Juve un successo sofferto oltre le aspettative, ma importantissimo in chiave scudetto perché il Napoli rallenta a Verona e ora dista soltanto un punto.

FIORENTINA-ROMA 2-4 Dopo il bellissimo successo sul Chelsea in Champions, la Roma è di scena al Franchi per non perdere contatto con le prime e Di Francesco un po' a sorpresa lancia nel tridente Gerson al posto di Perotti. Scelta azzeccatissima quella dell'ex tecnico del Sassuolo, perché dopo cinque minuti il brasiliano classe 1997 sblocca subito il match con un bel sinistro nell'angolino. Avvio veramente super al Franchi, la Fiorentina non ci sta e al decimo firma il pari con Veretout (al secondo gol in Italia), le squadre giocano a viso aperto e ci sono occasioni da una parte e dall'altra fino alla mezz'ota, quando Gerson cambia angolo e trova anche la doppietta personale. Ancora una volta la reazione dei viola è veemente e, complice anche una difesa giallorossa a dir poco distratta, la squadra di Pioli trova il pari con un colpo di testa del Cholito Simeone. Nel finale della prima frazione anche una traversa per i viola, ma all'intervallo è 2-2 dopo un primo tempo spettacolare.

Inizio ripresa comunque non da meno, passano solo cinque minuti e la Roma torna avanti per la terza volta grazie a Manolas, che batte un incerto Sportiello e fa 3-2. A questo punto i gillorossi aumentano il ritmo per provare a chiudere il match, Di Francesco inserisce anche Perotti, ma Dzeko non è in un periodo di sintoia col gol e la Roma non riesce a chuderla. Nell'ultimo quarto d'ora grande occasione anche per Defrel, che però spreca, e allora dopo qualche brivido per Alisson Nainggolan si inventa un super assist per Perotti che non lascia scampo a Sportiello, fa 4-2 e chiude la partita.

Con questo successo la Roma stabilisce il record assoluto per la Serie A di 12 vittorie esterne consecutive e sale a quota 27, "rubando" due punti a Inter e Napoli e 3 alla Lazio, la cui partita è stata rinviata.