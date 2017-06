Serie A, Fiorentina-Udinese 3-0: i viola agganciano il Milan

FIORENTINA-UDINESE 3-0 (qui cronaca e tabellino)



La Fiorentina torna al successo dopo il tonfo contro la Roma all'Olimpico e resta aggrappata alla zona Europa League agganciando il Milan in classifica in attesa dello scontro diretto tra i rossoneri e la Lazio. Il 3-0 finale non deve però tarre in inganno perché l'Udinese è stata in partita a lungo, fino al raddoppio di Babacar (il senegalese, preferito a Kalinic, si è fatto trovare ancora una volta pronto). La squadra di Sousa ha concesso qualche occasione di troppo e in vista del doppio impegno contro il Borussia Moenchengladbach e con il Milan a San Siro (mancherà lo squalificato Bernardeschi) non è un buon segnale. Il tecnico portoghese può comunque ritenersi soddisfatto per la reazione dei suoi dal punto di vista psicologico in un appuntamento importante (non vincere oggi avrebbe significato addio ai sogni europei) e per la concretezza in zona gol. Per il momento può bastare.



Al Franchi va in scena in avvio una partita divertente perché le due squadre si affrontano a viso aperto. I viola sembrano poter subito indirizzare la gara nel verso giusto (Karnezis è costretto a respingere dopo un minuto la conclusione di Babacar) ma l’Udinese non sta a guardare e crea diversi grattacapi alla difesa avversaria. Con il passare dei minuti i padroni di casa aumentano i giri del motore e tuttavia non riescono a creare reali pericoli, se si eccettua un tiro di Badelj. Serve la giocata di un campione per sbloccare il match: al 41’ Bernarderschi lascia partire un gran sinistro che colpisce la traversa e sulla ribattuta Borja Valero trova il varco giusto con un destro preciso. Prima del riposo altro tentativo di Bernardeschi ma Karnezis è attento sulla punizione del numero 10.



Nella ripresa Zapata sfiora immediatamente il pari:Tatarusanu si salva d’istinto sul colpo di testa del colombiano. Decisamente più facile la parata sulla conclusione da fuori di Thereau: i due squilli sono però sintomo del cambio di atteggiamento dell’Udinese, più propensa a offendere rispetto alla prima frazione. Nel momento migliore degli ospiti i gigliati raddoppiano: Babacar calcia e trova nella deviazione di Samir l’alleato giusto per beffare Karnezis. Galvanizzati dal gol gli uomini di Sousa vanno vicini al tris con un affondo di Vecino. Al 73’ il centrocampista uruguaiano lascia spazio a Saponara, al suo esordio in maglia viola. 7’ più tardi Bernadeschi su rigore (concesso per fallo di mano di Fofana) sigla il 3-0. Il match in pratica finisce qui.