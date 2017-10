Serie A, Fiorentina-Udinese 2-1: Thereau ex spietato

La Fiorentina riparte contro l'Udinese: dopo aver raccimolato un punto nelle ultime tre partite, il 2-1 del Franchi sorride ai viola che giocano settanta ottimi minuti, vanno due volte avanti con l'ex Thereau ma dopo il gol di Samir prendono paura soffrendo più del previsto fino al triplice fischio.



Complessivamente una buona prestazione degli uomini di viola, in comando del match sin dai primi minuti quando Simeone spreca due buone chance di testa nell'arco di 360 secondi. La porta bianconera sembra stregata al 25' quando Thereau scarta Bizzarri ampiamente fuori area, calcia a giro ma trova il miracoloso intervento di Angella che salva sulla linea con il prezioso aiuto del palo. L'appuntamento col gol per il francese è rimandato di poco, giusto il tempo di approfittare della sponda del Cholito al 28' per colpire da due passi: esultanza trattenuta ma non nascosta (anche perché non si era lasciato bene con il club friulano). Pochi minuti dopo clamoroso palo di Simeone, sfortunato anche se prezioso nel lavoro oscuro per alzare la squadra.



Al 57' seconda svolta, Veretout recupera palla sulla trequarti, tira e trova la corta respinta sulla quale si avventa ancora Thereau. Sembra in discesa per i padroni di casa ma l'Udinese guadagna campo, va in gol con De Paul ma il guardalinee segnala un fuorigioco che il Var conferma. La partita si riapre comunque al 72', bravo Samir a prendersi il suggerimento dell'argentino, questa volta il Var dice che va bene così. Per la Fiorentina scattano venti minuti di paura ma alla fine lo stadio può tirare un sospiro di sollievo ed esultare: i viola a quota 10 in campionato.