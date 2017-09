Serie A, Fiorentina travolgente a Verona. Petagna fa sorridere l'Atalanta

Nella 4.a giornata di Serie A prima vittoria della Fiorentina di Pioli che umilia 5-0 il Verona di Pecchia (ultimo a quota 0 punti) al Bentegodi. Primo sorriso anche per Atalanta (2-1 al Sassuolo), Cagliari (1-0 al Crotone) e Udinese (1-0 sul Genoa). Ecco il resoconto dei match.



ATALANTA-SASSUOLO 2-1 (cronaca e tabellino)

L'equilibrio tra le due squadre viene rotto al 28' da Sensi: il numero 12 sfrutta alla grande il contropiede orchestrato da Berardi e Lirola trafiggendo di prima intenzione Berisha. Al 35' arriva il pari nerazzurro: Cornelius difende palla prima di beffare Consigli di sinistro sul primo palo. Prima del riposo gli ospiti mancano di un soffio il nuovo vantaggio: il colpo di testa di Falcinelli lambisce il palo. A segnare è invece l'Atalanta al 77' con Petagna che devia in maniera quasi fortuita di destro su traversone del Papu Gomez. L'argentino nel finale fallisce una grande chance su assist dello stesso Petagna e in pieno recupero Berisha nega il 2-2 ad Acerbi.



CAGLIARI-CROTONE 1-0 (cronaca e tabellino)

Nel giorno dell'esordio alla Sardegna Arena, dopo un'occasione fallita da Trotta, Pavoletti sfiora il gol davanti ai suoi nuovi tifosi al 24': Cordaz è strepitoso sul colpo di testa del centravanti ex Napoli. Il gol è solo rinviato: al 34' Sau scatta sul filo del fuorigioco su splendido assist di Joao Pedro e non sbaglia di destro. Nella ripresa il Crotone alza i ritmi e si spinge in attacco alla ricerca del pari: la formazione di Rastelli regge e ottiene tre punti importanti.



UDINESE-GENOA 1-0 (cronaca e tabellino)

I bianconeri sbloccano il match al 15': Jankto ribadisce in rete di destro dopo il palo colpito da Nuytinck sugli sviluppi di un calcio di punizione. La situazione per gli ospiti si complica al 36': Maresca espelle, con l'aiuto della Var, Bertolacci per un intervento molto duro ai danni di Lasagna. Nonostante l'inferiorità numerica i rossoblù restano in partita anche grazie a Perin, attento sul mancino di Jankto. Al 79' Pezzella, entrato da appena 6', riceve il cartellino rosso a causa di un'entrata da censura su Omeonga. Taarabt si rende pericoloso (gran destro) ma il risultato non cambia.



VERONA-FIORENTINA 0-5 (cronaca e tabellino)

Viola avanti dopo due minuti: Nicolas respinge male il tiro di Benassi e Simeone insacca a porta praticamente vuota anticipando Caceres. Il portiere brasiliano è nuovamente protagonista negativo 7' più tardi quando esce in maniera sciagurata e atterra Chiesa in area. Damato assegna il rigore che Thereau trasforma. I viola insistono e trovano il tris al 24': Astori soprende tutti da corner con un esterno sinistro di controbalzo. Il Verona non riesce a reagire e così la squadra di Pioli dilaga ancora: al 61' Veretout sigla il poker con una punizione da applausi. Al 90' Gil Dias chiude i conti con un destro ravvicinato.