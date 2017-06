Serie A, Fiorentina-Torino 2-2: Belotti rimonta i viola

Dopo il clamoroso ko settimanale in Europa League, ancora una volta la Fiorentina getta al vento una situazione di vantaggio e si fa rimontare due gol da un Torino dominato per un'ora. Tra la contestazione del pubblico i viola partono fortissimo e al 7' sono già in vantaggio grazie al primo gol con la nuova maglia di Saponara, il raddoppio arriva nel finale di un primo tempo tutto a tinte viola grazie a un colpo di testa di Kalinic. Nella ripresa stesso copione, poi al 60' Belotti calcia un rigore sulla traversa e cambia la partita. 4 minuti dopo il Gallo accorcia e poi nel finale, con i viola letteralemente sulle ginocchia, trova anche il 19esimo gol stagionale che vale il definitivo pareggio. Dura contestazione della Fiesole a fine gara, nel mirino soprattutto il tecnico Sousa.

Fiorentina-Torino 2-2 (cronaca, tabellino e classifiche)

Sousa si gioca la panchina puntando sul solito 3-4-2-1, ma nella rifinitura perde Ilicic e così sulla trequarti schiera Tello, Chiesa e Saponara, che sostituisce l'infortunato Bernardeschi, facendo scalare Borja Valero a centrocampo. Mihajlovic risponde con il classico 4-3-3, conferma Lukic a centrocampo e boccia Ljajic, sostituito nel tridente con Belotti e Iago Falque da Boyè.

La gara inizia in un clima surreale con i (pochi) tifosi di casa che intonano cori contro Paulo Sousa (a cui viene ricordato a più riprese il suo passato juventino) ed espongono striscioni contro la società, ma la Fiorentina parte forte e, trascinata da un ispiratissimo Chiesa, dopo 7 minuti è già in vantaggio. Il figlio d'arte serve Borja Valero in area, il tiro dello spagnolo viene respinto e sulla ribattuta il più lesto di tutti è Saponara, che trova la sua prima rete con la nuova maglia. Il gol in avvio scioglie i viola, che giocano benissimo in velocità e al quarto d'ora vanno vicini al raddoppio con Kalinic, su cui Hart si supera mettendo in angolo col piede. Intorno alla metà del primo tempo finalmente si vede il Toro, Iago Falque ci prova da fuori, poi Boyè crossa invece di calciare da ottima posizione, ma è di nuovo la Fiorentina ad andare vicina al raddoppio con Tello. Ancora l'ex Porto protagonista qualche minuto più tardi, ma un Hart in stato di grazia gli chiude la porta in faccia e sulla ribattuta Kalinic spara alto da ottima posizione, il Toro non riesce a reagire e Saponara sfiora il palo con un destro da fuori. In chiusura di prima frazione arriva, meritatissimo, anche il gol del 2-0 dei viola e la firma è di Kalinic, che svetta di testa sul corner di Borja Valero (11esimo gol subito dai granata su calcio d'angolo in questo campionato).

La ripresa inizia con Rossettini al posto di Ajeti nei granata, ma la prima occasione è ancora per la Fiorentina con Saponara che mette a lato di poco un bellissimo suggerimento di Chiesa. Anche a inizio secondo tempo il Torino è irriconoscibile e la differenza di motivazioni tra le due squadre sembra evidente, i viola fanno possesso e danno l'idea di poter colpire a piacimento, poi al 60' la possibile svolta: Salcedo interviene in scivolata su Boyè e Giacomelli assegna il rigore, ma Belotti lo calcia sulla traversa. Appuntamento col gol solo rimandato per il Gallo, che 4 minuti dopo riapre la partita di testa sugli sviluppi di un corner. La Fiesole ricomincia a contestare, Mihajlovic ci crede e inserisce l'ex Ljajic al posto di Boyè, ma è ancora Chiesa, rebus irrisolvibile per la difesa ospite, a mettere i brividi ad Hart. Nel finale la Fiorentina è stremata e il Toro produce il massimo sforzo, Zappacosta si alza tantissimo sulla destra e mette in mezzo un cross dietro l'altro, poi dopo un batti e ribatti in area Belotti trova il pareggio e la doppietta personale che lo porta sul trono dei bimber in compagnia di Dzeko e Higuain. Nel finale lamentele viola per un possibile fallo di Lukic in area (da rivedere), ma Giacomelli non fischia e sulla Fiorentina piovono fischi.