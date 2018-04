Serie A, Fiorentina-Spal 0-0: Pioli, le meraviglie restano sei

Ghiotta occasione sprecata in ottica Europa League per la Fiorentina, che interrompe a sei la striscia di vittorie consecutive e fallisce il sorpasso sul Milan. Nel lunch match della 32esima giornata di Serie A la squadra di Pioli gioca un ottimo primo tempo, ma si fa fermare sullo 0-0 dalla Spal, che conquista il quinto pareggio consecutivo e fa un altro piccolo passo verso la salvezza (il Crotone è un punto dietro). I viola possono recriminare per le occasioni sprecate da Simeone e per le parate di Meret, ma alla luce del secondo tempo per i biancoazzurri è un punto meritato.

Fiorentina-Spal 0-0 (tabellino e cronaca)

Pioli insegue la settima vittoria consecutiva e conferma la squadra che ha vinto all'Olimpico con il rientrante Chiesa che prende il posto di Eysseric, davanti c'è il Cholito Simeone. L'ex Semplici risponde con il consueto 3-5-2, ma deve rinunciare a Kurtic e concede un turno di riposo a Paloschi, al loro posto di sono Vitale e Floccari.

Pronti via e la Fiorentina spinge subito sull'acceleratore, Saponara ha un paio di buone occasione, poi il Franchi si spaventa per la concessione di un rigore agli ospiti: Orsato fischia il penalty, ma il VAR lo richiama e il direttore di gara torna sui suoi passi assegnando una rimessa ai viola (mentre il pubblico gli canta "insensibile" ricordando le parole di Buffon). Passata la paura la Fiorentina ricomincia a macinare gioco e creare occasioni da rete, la squadra di Pioli domina il match facendo possesso e trovando spesso la verticalità, Simeone non arriva per un soffio sull'assist di Chiesa, poi gran tiro di Saponara sul fondo (26'). La Spal si difende con le unghie e con i denti, ma la viola è superiore e nel finale della prima frazione ci vuole un super Meret per salvare il risultato su Biraghi e Chiesa prima che Simeone svirgoli l'ennesimo assist del figlio d'arte a porta spalancata. Si va la riposo sullo 0-0 nonostante i dieci tiri a zero per i viola.

La ripresa inizia con Mattiello al posto di Costa e con una Spal molto più ordinata e chiusa rispetto ai primi 45', gli ospiti tengono bene il campo e provano anche a farsi vedere in avanti, Semplici richiama Floccari e getta nella mischia Paloschi (55'). Subito dopo il cambio grande occasione per Antonucci, ma l'attaccante invece di calciare la mette in mezzo dove non ci sono compagni. Lo spavento convince Pioli che è il momento di cambiare qualcosa, il tecnico richiama in panchina uno spento Simeone e un impreciso Saponare e manda in campo Falcinelli ed Eysseric, l'ex Nizza si rende subito protagonista con un diagonale deviato in corner, sugli sviluppi del quale Pezzella sfiora il vantaggio di testa. La doppia sostituzione cambia faccia alla Fiorentina, Chiesa ci prova con un sinistro dal limite, poi grande occasione sprecata da Vitale prima che Biraghi fallisca col sinistro da dentro l'area (80'). Pioli si gioca il tutto per tutto inserendo anche Gil Dias per lo stesso Biraghi, ma a rendersi pericolosa è la Spal con Felipe, che svirgola da due passi una respinta di Sportiello. Nel finale Meret si oppone al diagonale di Gil Dias lanciato in contropiede, poco dopo il portoghese, scatenato, si divora il gol vittoria (90'). Nonostante i tre di recupero, non succede più niente, per la prima volta dalla scomparsa di Davide Astori la Fiorentina non vince.