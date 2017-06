Serie A, Fiorentina-Sassuolo 2-1

Il primo anticipo del lunedì, valido per la sedicesima giornata di Serie A, si chiude con il successo della Fiorentina al Franchi sul Sassuolo: la formazione di Paulo Sousa supera 2-1 gli avversari grazie alla strepitosa prestazione di Nikola Kalinic, autore di una doppietta d'autore. Le reti dell'attaccante croato permettono alla Viola di ottenere la seconda vittoria consecutiva e di portarsi a due lunghezze dall'Atalanta, che occupa il sesto posto. La squadra di Eusebio Di Francesco, invece, rimane ferma a quota 17 punti, tenendosi comunque distante otto punti dalla zona salvezza.



La partita entra nel vivo già dal 2': bellissima punizione di Ilicic, che sfiora l'incrocio dei pali. Al 10' lo sloveno ci riprova, ma il suo tiro viene ribattutto dalla barriera, la palla finisce sui piedi di Badelj, che, di prima intenzione, alza un campanile su cui si lancia Kalinic: il croato è bravissimo a prendere in controtempo Consigli e a portare in vantaggio la Viola. La reazione degli ospiti arriva al 12' con Defrel, il suo destro però non trova lo specchio la porta per pochi centimetri. Neroverdi ancora pericolosi al 17', quando Tatarusanu è costretto a un intevento super sul colpo di testa schiacciato di Acerbi. Al 29' tocca a Sensi mettere paura al pubblico di casa con un diagonale che finisce largo. La Fiorentina rischia, ma al 40' trova il 2-0, ancora grazie a Kalinic: l'ex Dnipro realizza il suo ottavo gol in campionato con un bellissimo colpo di tacco sull'assist del giovane Chiesa. Prima della fine della prima frazione, il Sassuolo va ancora vicino al gol con Ricci, che, al 42', viene fermato sul più bello da Tatarusanu.



Nella ripresa la Fiorentina prova a fare male agli avversari in contropiede: pronti via e Chiesa scappa sulla destra, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Nei successivi minuti le due squadre sbagliano diversi passaggi e a risentirne è chiaramente lo spettacolo. Gli uomini di Di Francesco provano a scuotersi al 67' con Acerbi, che non riesce a deviare in rete la punizione di Ricci. Gli emiliani non trovano il gol e, come se, non bastasse, perdono pure due altri uomini per infortunio: Gazzola e Magnanelli lasciano il campo, al loro posto entrano Lirola e Mazzitelli. E prorio sul lato del terzino spagnolo, al 72', la squadra di Sousa va vicino alla terza rete con Tello - subentrato a un deludente Ilicic - che, a tu per tu con Consigli, calcia fuori. I padroni danno comunque la sensazione di poter amministrare il doppio vantaggio senza troppi problemi, ma, proprio quando meno te lo aspetti, il Sassuolo accorcia le distanze con Acerbi, che, al terzo tentativo, segna il suo secondo gol in stagione sbrogliando una mischia in area al 75'. La giocata del difensore rimette in partita i neroverdi, ma nei minuti successivi sono i viola a sfiorare la rete del ko prima con Tello (83') e poi con Chiesa (87') e Salcedo (90'). Gli ospiti non riesco ad acciuffare il pareggio e la Fiorentina porta a casa una meritata vittoria.