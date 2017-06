Serie A, Fiorentina-Palermo 2-1: Babacar stende Corini all'ultimo respiro

La Fiorentina vince 2-1 al Franchi all'ultimo respiro sul Palermo reduce da sette sconfitte consecutive e torna a vincere in casa dopo quattro pareggi consecutivi. Viola in vantaggio su rigore nel primo tempo con Bernardeschi, nella ripresa arriva il pareggio dei rosanero con una splendida punizione a giro di Jajalo poi, a tempo quasi scaduto, il colpo di testa vincente di Babacar. Gara caratterizzata da molti episodi arbitrali.

Debutto di fuoco per Eugenio Corini, che per la sua prima sulla panchina del Palermo si affida a un prudente 4-5-1 con Nestorovski unica punta. Sousa, senza lo squalificato Gonzalo Rodriguez, sceglie invece la difesa a tre e schiera Babacar di fianco a Kalinic.

Dopo le polemiche successive alla gara contro l'Inter di settimana scorsa, un altro match "da moviola" per la Fiorentina. Al 4' minuto subito il primo episodio: Tomovic stende Quaison lanciato a rete, secondo le sentenze del nostro Bergonzi sarebbe calcio di rigore e cartellino rosso, ma Gacomelli fa proseguire.

Passato lo spavento i padroni di casa cominciano a macinare gioco e al 10' trovano il gol con Kalinic di testa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco (dubbio). Il nuovo Palermo di Corini gioca la prima metà del primo tempo con grande aggressività e chiudendo tutti gli spazi, ma col passare dei minuti abbassa il baricentro e inizia a subire l'iniziativa dei padroni di casa. Al 20' Kalinic si divora il gol del vantaggio, il Palermo prova a rispondere con un colpo di testa di Quaison, ma è ancora il croato a sprecare l'occasione giusta sparando altissimo dal centro dell'area.

Alla mezz'ora rigore assegnato ai viola per evidente tocco di mano di Aleesami su tiro di Tello, dal dischetto si presenta Bernardeschi che col sinistro spiazza Posavec e segna il settimo gol in campionato. Tre minuti più tardi altro episodio da moviola: Ilicic calcia centrale, Posavec non trattiene e Babacar si avventa sul pallone mettendolo dentro. Il portiere rosanero non aveva la sfera in mano, ma Giacomelli fischia la punizione per carica sul portiere e annulla il gol. Al 40' ancora Babacar e Posavec protagonisti, con l'estremo difensore dei siciliani che chiude la porta in faccia con un grande intervento all'attaccante viola lanciato a rete. Nei minuti finali della prima frazione è assedio della Fiorentina, che sfiora il 2-0 anche con Vecino e Ilicic, ma Posavec è in serata di grazia e tiene in vita i suoi fino all'intervallo.

La ripresa inizia con gli stessi uomini in campo e subito con un'emozione: dopo 5 minuti Jajalo disegna col destro una parabola perfetta su calcio di punizione e batte un incolpevole Tatarusanu riportando il match in parità. Il Palermo prende coraggio, la Fiorentina accusa il colpo e la partita perde ritmo. Il grappolo di occasioni da gol avute dai padroni di casa nella prima frazione è solo un lontano ricordo, la manovra della squadra di Sousa è lenta e prevedibile e il Palermo non ha difficoltà a chiudere ogni spazio. Il tecnico dei viola lancia nella mischia anche Zarate e Chiesa a caccia dell'invenzione decisiva, ma a parte un paio di situazioni interessanti i toscani non creano quasi nulla fino al 93', quando Babacar svetta in mischia di testa e batte Posavec quando mancano pochissimi secondi al triplice fischio.

Il Franchi esplode per una vittoria che in casa mancava dalla quarta giornata (1-0 alla Roma), i viola salgono a 23 punti e mettono la zona Europa nel mirino. Per Corini invece una sconfitta dura da digerire, ma se questo è lo spirito la squadra, che è all'ultimo posto a 6 punti con il Crotone, ha sicuramente possibilità di salvarsi.